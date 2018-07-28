Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапова пожаловалась на ситуацию в Крыму, побывав там
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Жена Александра Овечкина откровенно рассказала о семейной жизни
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Реакция Порошенко на декларацию США по Крыму
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Затворницу Негоду сфотографировали на улице - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
12:36 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале прогнозируют сильные дожди с градом

Вечером 28 и 29 июля местами в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, град, при грозах усиление ветра до 25 м/с и более.

Источник: AP 2018

В связи неблагоприятным прогнозом возможно подтопление улиц и пониженных участков местности, повреждение ветхих строений, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В МЧС также рекомендуют воздержаться от туристических походов в лес, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Все новости региона
Крупное месторождение золота в Сибири отдали китайцам
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Иосиф Кобзон впал в кому, утверждают СМИ
Лунное затмение глазами пользователей соцсетей
Скончался писатель Владимир Войнович
Испытание верой: мифы о крещении Руси
Бегство мигрантов после высадки на берег попало на видео
Бывший посол США в Киеве обвинил Красную армию во вторжении
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь