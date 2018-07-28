На Среднем Урале прогнозируют сильные дожди с градом

В связи неблагоприятным прогнозом возможно подтопление улиц и пониженных участков местности, повреждение ветхих строений, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В МЧС также рекомендуют воздержаться от туристических походов в лес, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.