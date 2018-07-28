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12:57 (мск), источник: РИА Новости

Иосиф Кобзон впал в кому, утверждают СМИ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Народный артист СССР и первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон впал в кому, сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА Новости

По данным телеканала, состояние певца ухудшилось этой ночью, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У Иосифа Кобзона диагностировали рак в 2005 году, в последующие годы он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Кобзон попал в реанимацию. Представители артиста пояснили, что он действительно находится в больнице, однако на плановом лечении.

СМИ распространили информацию о том, что Иосиф Кобзон находится при смерти
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