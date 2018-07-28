Иосиф Кобзон впал в кому, утверждают СМИ

Источник: РИА Новости

По данным телеканала, состояние певца ухудшилось этой ночью, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У Иосифа Кобзона диагностировали рак в 2005 году, в последующие годы он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.