В Волгоград вернулась жара +35ºС

Источник: AP 2018

После зарядивших ливней в выходные 28 и 29 июля синоптики обещают жителям Волгограда и области знойную и относительно сухую погоду. Хотя в прогнозе погоды и значатся кратковременные дожди, жара в этот уикенд в областном центре будет до +35С, местами по области до +38С.

— 28 июля в Волгограде +33…+35С, — сообщает областной ЦГМС. — Осадков не ожидается.

Утром и днем в воскресенье, 29 июля, синоптики прогнозируют кратковременный дождь как в Волгограде, так и по области. В отдельных районах пройдут грозы. Ночью температура будет в районе +19…+24С, местами похолодает до +15С. Днем небо будет затянуто облаками, воздух прогреется до +28…+33С, местами до +38С.