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17:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоград вернулась жара +35ºС

Прогноз погоды сулит в выходные 28 и 29 июля легкий дождик.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 58% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

После зарядивших ливней в выходные 28 и 29 июля синоптики обещают жителям Волгограда и области знойную и относительно сухую погоду. Хотя в прогнозе погоды и значатся кратковременные дожди, жара в этот уикенд в областном центре будет до +35С, местами по области до +38С.

— 28 июля в Волгограде +33…+35С, — сообщает областной ЦГМС. — Осадков не ожидается.

Утром и днем в воскресенье, 29 июля, синоптики прогнозируют кратковременный дождь как в Волгограде, так и по области. В отдельных районах пройдут грозы. Ночью температура будет в районе +19…+24С, местами похолодает до +15С. Днем небо будет затянуто облаками, воздух прогреется до +28…+33С, местами до +38С.

Небольшой дождик и жару обещают и в понедельник, 30 июля. А пока волгоградцев ждут пляжные вечеринки, концерты в парках и фестивали. Вода в Волге прогрелась до +24,4˚С.

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