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14:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе отметят День Военно-Морского флота

В последнее воскресенье июля, 29 числа, в России по традиции отмечается День Военно-Морского флота.

Источник: пресс-служба администрации Уфы

В уфимском парке Победы пройдет торжественное мероприятие, которое продлится с 12.00 до 15.00 часов, сообщили в пресс-службе уфимской мэрии. 12.00 — подъем Андреевского флага на рубке АПЛ проекта 671 13−15.00 — праздничный концерт 15.15 — возложение цветов к Мемориалу.

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.

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