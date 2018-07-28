В Уфе отметят День Военно-Морского флота

В уфимском парке Победы пройдет торжественное мероприятие, которое продлится с 12.00 до 15.00 часов, сообщили в пресс-службе уфимской мэрии. 12.00 — подъем Андреевского флага на рубке АПЛ проекта 671 13−15.00 — праздничный концерт 15.15 — возложение цветов к Мемориалу.

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.