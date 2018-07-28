В Уфе отметят День Военно-Морского флота
В последнее воскресенье июля, 29 числа, в России по традиции отмечается День
В последнее воскресенье июля, 29 числа, в России по традиции отмечается День
В уфимском парке Победы пройдет торжественное мероприятие, которое продлится с 12.00 до 15.00 часов, сообщили в
В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.