Лунное затмение глазами пользователей соцсетей. Такого больше не будет в XXI веке!

Самое длительное в этом столетии лунное затмение можно было наблюдать в ночь на субботу. Оно длилось 6 часов и 14 минут. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса. Такое происходит один раз в 25 тыс. лет. ТАСС собрал фото пользователей соцсетей, запечатлевших это явление. Просто прочувствуйте этот момент!