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13:34 (мск), источник: ТАСС

Лунное затмение глазами пользователей соцсетей. Такого больше не будет в XXI веке!

В ночь на субботу земляне могли наблюдать самое длительное затмение в этом столетии. Одновременно Марс приблизился к Земле почти на минимальное расстояние.

Самое длительное в этом столетии лунное затмение можно было наблюдать в ночь на субботу. Оно длилось 6 часов и 14 минут. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса. Такое происходит один раз в 25 тыс. лет. ТАСС собрал фото пользователей соцсетей, запечатлевших это явление. Просто прочувствуйте этот момент!

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В Сети появились фотографии самого длительного в XXI веке лунного затмения
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12:12 (мск)© Ньюстюб
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