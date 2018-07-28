Лунное затмение глазами пользователей соцсетей. Такого больше не будет в XXI веке!
В ночь на субботу земляне могли наблюдать самое длительное затмение в этом столетии. Одновременно Марс приблизился к Земле почти на минимальное расстояние.
В ночь на субботу земляне могли наблюдать самое длительное затмение в этом столетии. Одновременно Марс приблизился к Земле почти на минимальное расстояние.
Самое длительное в этом столетии лунное затмение можно было наблюдать в ночь на субботу. Оно длилось 6 часов и 14 минут. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса. Такое происходит один раз в 25 тыс. лет. ТАСС собрал фото пользователей соцсетей, запечатлевших это явление. Просто прочувствуйте этот момент!