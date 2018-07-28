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14:20 (мск), источник: Газета.Ру

Сестра Кобзона опровергла сообщения СМИ о его состоянии

Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена опровергла данные СМИ о том, что ее брат находится в коме. Об этом сообщает RТ.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, Кобзон проходит плановое лечение, а в настоящее время пьет кофе со своей супругой и медсестрой.

«Он (Кобзон. — Газета.Ru) имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство», — заявила Гелена.

Она добавила, что ей пришлось обзванивать родственников, которые после сообщений о якобы коме Кобзона были «в обмороке».

Ранее СМИ сообщили, что советский и российский певец, народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому.

СМИ распространили информацию о том, что Иосиф Кобзон находится при смерти
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