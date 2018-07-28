«Может быть однажды я осяду в Беларуси»: экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер приехал в Брест

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Экс-вокалиста Deep Purple и Rainbow пригласили в Брест на 999-летие города — Джо Линн Тернер выступит на фестивале «Город света» 28 июля. Накануне артист встретился с журналистами и рассказал о том, что ему нравится в Беларуси и как белорусским музыкантам стать мировыми легендами.

— У вас жена белоруска, и вы раньше говорили, что хотели бы переехать в Беларусь. Планы не поменялись?

— Да, это правда, я так говорил. Никогда не знаешь, что подбросит тебе жизнь, но пока я остаюсь гражданином мира, потому что я много путешествую. Может быть однажды да, я осяду здесь.

— В апреле вы попали в больницу в Минске… Как сейчас себя чувствуете?

— Да, у меня 12 апреля был сердечный приступ. Я почти три недели провел в президентской больнице — это отличная больница. Я хотел бы отдельно поблагодарить главврача Ирину, она удивительная, и благодаря ей я в потрясающей форме сейчас. Мои тренеры — Наталья, Юлия и вообще весь персонал больницы превосходно заботился обо мне. Кстати, я сейчас себя чувствую даже лучше, чем до болезни. Тогда я был измучен турами, а сейчас я в форме.

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— Вам у нас нравится?

— Я был уже в Беларуси раньше, несколько раз. Чаще зимой, но летом здесь красиво, особенно, когда нет дождя, но даже с дождем прекрасно. В этот приезд я здесь нахожусь с конца февраля, а потом поеду в тур. В Беларуси красивая природа — озера, леса, парки. Здесь натуральные продукты. Люди миролюбивые, спокойные, они уважительно относятся к другим.

— В одном из своих интервью вы говорили, что некомфортно себя чувствуете в США. Почему?

— Я люблю США, это великая страна. Мой отец воевал за эту страну. На мой взгляд, в США политики все больше заставляют людей изменять своему мнению, своим принципам, идеям. Страна разъединена, и я считаю, что нам нужно возвращаться к уважению между людьми. Я много путешествую, вижу разные культуры, разных людей. И я понял одну вещь: везде люди хотят одного — хорошей жизни. Растить детей, иметь достаток и любовь. И, конечно же, все хотят мира. Мы все понимаем, что приносит война в жизни людей. Крепость в Бресте — мемориал, который напоминает нам об этом. Нам всем нужны мир и любовь — именно этого я желаю своей стране прямо сейчас.

— Вы уже побывали в крепости?

— Крепость я постараюсь посетить в субботу, но мое время очень ограничено, у меня много обязательств. Но я надеюсь, получится остаться еще на день и побывать там перед отъездом в Минск. Сделать несколько фотографий, опубликовать их на Фейсбуке.

— У вас скоро день рождения — 2 августа, вам исполнится 67. Как будете отмечать?

— Я думаю, тихо, спокойно — проведу время за ужином с женой, может, с друзьями. Понимаете, проблема в том, что сейчас не делают таких размеров тортов, чтобы поместились все свечи по количеству моих лет!

«ВАШИ МУЗЫКАНТЫ МОГУТ ВЫРАСТИ ДО МИРОВЫХ ЗВЕЗД».

— Я слушала Deep Purple в детстве, потому что папа любил эту группу. Он и сейчас иногда говорит: «Эх, когда-то была музыка». А вы ностальгируете по временам, когда Deep Purple были на взлете?

— Я ведь вырос так же! Я немного старше вас, но я тоже вырос на Deep Purple. Мой папа включал пластинки, подпевал, мама пыталась подпевать. Так музыка передается через поколения, мы учимся у тех, кто старше и передаем это своим детям. Ничего меня так не радует, как увидеть 10-ленего ребенка в майке с надписью Led Zeppelin — это круто, рок!

Моим кумиром когда-то был Ричи Блэкмор (гитарист Deep Purple и основатель Rainbow — Ред.) Я ведь сам начинал как гитарист, играл все партии Deep Purple. Ричи однажды услышал, как я играю, и ему это понравилось, а я сказал, что я так играю, потому что я копировал вас. Вокалистом я стал по счастливой случайности. И пришел к тому, что стал частью легендарной группы, создавал вместе с ними, писал, исполнял. Сейчас я бы хотел, чтобы к группе относились с уважением, и чтобы бывшие участники группы уважали свою аудиторию.

— Как давно вы общались с Ричи Блэкмором?

— Никто не общается с Ричи Блэкмором. Можно поговорить либо с автоответчиком, либо с менеджером его тещи. По-моему, последний раз мы общались 4−5 лет назад, я точно не помню. Мы думали воссоединить аутентичный состав Rainbow, обсуждали это, но у нас было совершенно разное видение этого, и мы разошлись в интересах. Я считаю, что воссоединение группы должно было быть основано на оригинальном составе, иначе это неуважительно ни к истории группы, ни к людям, которые любят эту музыку. И, как я понял, возвращение Ричи Блэкмора в Deep Purple тоже невозможно.

— Джо, у вас большой опыт, скажите: что нам нужно сделать, чтобы в Беларуси появились свои Deep Purple или свой Джо Линн Тернер?

— Чтобы вырасти до звезд мирового уровня, музыканты сначала должны познакомиться со всеми видами музыки. Начинать нужно с классики: слушать классику рок-н-ролла, оркестровую музыку, соул, R’n'B, поп… В Беларуси есть много хороших музыкантов, я видел их, слышал их исполнение. И все они именно этим и занимаются — изучают музыку праотцов разных стилей. Знаете, когда я слушаю народную музыку — в Италии, в Испании, в Беларуси даже — она везде звучит похоже! Почему? Потому что люди похожи. Из фольклора вырастает музыка, которая делается известной по всему миру. И я слышу это в Беларуси сейчас. Ваши музыканты играют те музыкальные основы, которые есть в мировой культуре, у них есть база для того, чтобы расти. Дисциплина, тяжелый труд — это всем нам нужно.

— Вы публиковали недавно фотографии из студии — над чем вы сейчас работаете?

— Над сольным альбомом. Я работаю над ним со шведским продюсером. Мне интересно сделать индастриал звучание в сочетании с классическим роком. Для меня это немного новый звук.

— Что вас вдохновляет?