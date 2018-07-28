«Может быть однажды я осяду в Беларуси»: экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер приехал в Брест
Легендарный
Легендарный
— У вас жена белоруска, и вы раньше говорили, что хотели бы переехать в Беларусь. Планы не поменялись?
— Да, это правда, я так говорил. Никогда не знаешь, что подбросит тебе жизнь, но пока я остаюсь гражданином мира, потому что я много путешествую. Может быть однажды да, я осяду здесь.
— В апреле вы попали в больницу в Минске… Как сейчас себя чувствуете?
— Да, у меня 12 апреля был сердечный приступ. Я почти три недели провел в президентской больнице — это отличная больница. Я хотел бы отдельно поблагодарить главврача Ирину, она удивительная, и благодаря ей я в потрясающей форме сейчас. Мои тренеры — Наталья, Юлия и вообще весь персонал больницы превосходно заботился обо мне. Кстати, я сейчас себя чувствую даже лучше, чем до болезни. Тогда я был измучен турами, а сейчас я в форме.
— Вам у нас нравится?
— Я был уже в Беларуси раньше, несколько раз. Чаще зимой, но летом здесь красиво, особенно, когда нет дождя, но даже с дождем прекрасно. В этот приезд я здесь нахожусь с конца февраля, а потом поеду в тур. В Беларуси красивая природа — озера, леса, парки. Здесь натуральные продукты. Люди миролюбивые, спокойные, они уважительно относятся к другим.
— В одном из своих интервью вы говорили, что некомфортно себя чувствуете в США. Почему?
— Я люблю США, это великая страна. Мой отец воевал за эту страну. На мой взгляд, в США политики все больше заставляют людей изменять своему мнению, своим принципам, идеям. Страна разъединена, и я считаю, что нам нужно возвращаться к уважению между людьми. Я много путешествую, вижу разные культуры, разных людей. И я понял одну вещь: везде люди хотят одного — хорошей жизни. Растить детей, иметь достаток и любовь. И, конечно же, все хотят мира. Мы все понимаем, что приносит война в жизни людей. Крепость в Бресте — мемориал, который напоминает нам об этом. Нам всем нужны мир и любовь — именно этого я желаю своей стране прямо сейчас.
— Вы уже побывали в крепости?
— Крепость я постараюсь посетить в субботу, но мое время очень ограничено, у меня много обязательств. Но я надеюсь, получится остаться еще на день и побывать там перед отъездом в Минск. Сделать несколько фотографий, опубликовать их на Фейсбуке.
— У вас скоро день рождения — 2 августа, вам исполнится 67. Как будете отмечать?
— Я думаю, тихо, спокойно — проведу время за ужином с женой, может, с друзьями. Понимаете, проблема в том, что сейчас не делают таких размеров тортов, чтобы поместились все свечи по количеству моих лет!
«ВАШИ МУЗЫКАНТЫ МОГУТ ВЫРАСТИ ДО МИРОВЫХ ЗВЕЗД».
— Я слушала Deep Purple в детстве, потому что папа любил эту группу. Он и сейчас иногда говорит: «Эх,
— Я ведь вырос так же! Я немного старше вас, но я тоже вырос на Deep Purple. Мой папа включал пластинки, подпевал, мама пыталась подпевать. Так музыка передается через поколения, мы учимся у тех, кто старше и передаем это своим детям. Ничего меня так не радует, как увидеть 10-ленего ребенка в майке с надписью Led Zeppelin — это круто, рок!
Моим кумиром
— Как давно вы общались с Ричи Блэкмором?
— Никто не общается с Ричи Блэкмором. Можно поговорить либо с автоответчиком, либо с менеджером его тещи.
— Джо, у вас большой опыт, скажите: что нам нужно сделать, чтобы в Беларуси появились свои Deep Purple или свой Джо Линн Тернер?
— Чтобы вырасти до звезд мирового уровня, музыканты сначала должны познакомиться со всеми видами музыки. Начинать нужно с классики: слушать классику
— Вы публиковали недавно фотографии из студии — над чем вы сейчас работаете?
— Над сольным альбомом. Я работаю над ним со шведским продюсером. Мне интересно сделать индастриал звучание в сочетании с классическим роком. Для меня это немного новый звук.
— Что вас вдохновляет?
— Жизнь. Мне кажется, мы можем найти вдохновение в маленьких вещах: