В Анапе отдыхающим запретили купаться в море

Источник: Комсомольская правда

В управлении гражданской обороны и защиты населения курортного города предупредили, что купание в море сегодня, 28 июля, может быть опасным для жизни.

— Уважаемые жители и гости курорта! В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, — сообщили в ведомстве.

На днях несчастный случай произошел во время грозы в море под Туапсе. Погиб турист из Пензенской области. Оказалось, что гроза попала в 39-летнего мужчину, который плавал на надувной подушке. Рядом с ним были жена и дочка. По предварительной информации, пострадавшего сначала ударило молнией, а потом он утонул. На месте работали медики и следственная группа.