В Анапе отдыхающим запретили купаться в море
Виной тому приближающийся циклон.
Виной тому приближающийся циклон.
В управлении гражданской обороны и защиты населения курортного города предупредили, что купание в море сегодня, 28 июля, может быть опасным для жизни.
— Уважаемые жители и гости курорта! В связи с усилением отжимного
На днях несчастный случай произошел во время грозы в море под Туапсе. Погиб турист из Пензенской области. Оказалось, что гроза попала в 39-летнего мужчину, который плавал на надувной подушке. Рядом с ним были жена и дочка. По предварительной информации, пострадавшего сначала ударило молнией, а потом он утонул. На месте работали медики и следственная группа.
Напомним, в МЧС прогнозировали ненастье на предстоящие выходные, 28 и 29 июля. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. А после температура воздуха поднимется до 39 градусов тепла.