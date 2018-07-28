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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Анапе отдыхающим запретили купаться в море

Виной тому приближающийся циклон.

Источник: Комсомольская правда

В управлении гражданской обороны и защиты населения курортного города предупредили, что купание в море сегодня, 28 июля, может быть опасным для жизни.

— Уважаемые жители и гости курорта! В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, — сообщили в ведомстве.

На днях несчастный случай произошел во время грозы в море под Туапсе. Погиб турист из Пензенской области. Оказалось, что гроза попала в 39-летнего мужчину, который плавал на надувной подушке. Рядом с ним были жена и дочка. По предварительной информации, пострадавшего сначала ударило молнией, а потом он утонул. На месте работали медики и следственная группа.

Напомним, в МЧС прогнозировали ненастье на предстоящие выходные, 28 и 29 июля. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. А после температура воздуха поднимется до 39 градусов тепла.

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