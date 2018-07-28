Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Состояние резко ухудшилось: подробности госпитализации Кобзона
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Желтые туфли и узкие джинсы: Трамп показала новый летний образ
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
Затворницу Негоду сфотографировали на улице - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14:00 (мск), источник: Югополис

С 1 августа между Адлером и Гагрой будет ходить электричка

​Ежедневное сообщение пригородных поездов будет осуществлять Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Источник: Reuters

Между курортами будут курсировать две пары рельсовых автобусов РА-2.

Утренний поезд отправляется из Адлера в 8.50 и прибывает в Гагру в 10.54, дневной уходит из Адлера в 13.40 и прибывает в Гагру в 15.44. В обратном направлении из Гагры утренний поезд отправляется в 11.10 с прибытием в Адлер в 13.20. Дневной состав отправляется из Гагры в 17.20 с прибытием в Адлер в 19.30.

На пограничный контроль, который будет проходить на станции Веселое, отведено 30 минут.

Проезд в одном направлении будет стоить 250 рублей. Приобрести билеты можно в пригородной билетной кассе вокзала Адлер, в поезде у разъездных билетных кассиров и через мобильное приложение «Пригород».

Компания-перевозчик обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдения определенных требований по пересечению пограничной зоны. Дополнительно сверить наличие всех необходимых документов пассажиры смогут на железнодорожном вокзале Адлер, где в районе пригородных касс размещена информация об условиях пересечения границы России и Абхазии, а также перечень необходимых документов, сообщает пресс-служба СКЖД.

Все новости региона
С 1 августа между Адлером и Гагрой будет ходить электричка
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Путин вручил Черчесову орден Александра Невского
Лунное затмение глазами пользователей соцсетей
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Испытание верой: мифы о крещении Руси
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
В России могут ввести налог на велосипеды
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь