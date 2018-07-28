С 1 августа между Адлером и Гагрой будет ходить электричка

Источник: Reuters

Между курортами будут курсировать две пары рельсовых автобусов РА-2.

Утренний поезд отправляется из Адлера в 8.50 и прибывает в Гагру в 10.54, дневной уходит из Адлера в 13.40 и прибывает в Гагру в 15.44. В обратном направлении из Гагры утренний поезд отправляется в 11.10 с прибытием в Адлер в 13.20. Дневной состав отправляется из Гагры в 17.20 с прибытием в Адлер в 19.30.

На пограничный контроль, который будет проходить на станции Веселое, отведено 30 минут.

Проезд в одном направлении будет стоить 250 рублей. Приобрести билеты можно в пригородной билетной кассе вокзала Адлер, в поезде у разъездных билетных кассиров и через мобильное приложение «Пригород».