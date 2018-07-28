На Южный Урал идут грозы с градом
В Челябинской области жаркая и солнечная погода сменится на дождливую и ветреную, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинской области жаркая и солнечная погода сменится на дождливую и ветреную, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Ночью и днем 29 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 22 м/с», — сообщают в МЧС по Челябинской области.
В Челябинске в воскресенье ожидается плюс 19−25 градусов, ливневый дождь, умеренный ветер, порывы до 12 метров в секунду.