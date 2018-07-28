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14:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южный Урал идут грозы с градом

В Челябинской области жаркая и солнечная погода сменится на дождливую и ветреную, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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Источник: AP 2018

«Ночью и днем 29 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 22 м/с», — сообщают в МЧС по Челябинской области.

В Челябинске в воскресенье ожидается плюс 19−25 градусов, ливневый дождь, умеренный ветер, порывы до 12 метров в секунду.

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