СМИ: Ксения Дели стала мамой

Как пишут международные СМИ, 28-летняя Дели на 36 лет младше своего супруга, но, несмотря на это, в паре царит любовь и гармония.

В Instagram у Дели много фото, где она предстает перед своими подписчиками, будучи в положении, и пользователи соцсетей с нетерпением ждут снимков с новорожденной.