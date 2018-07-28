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14:58 (мск), источник: Sputnik.md

СМИ: Ксения Дели стала мамой

Новорожденная получила имя распространенное как в Молдове, так и в России и на Западе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Модель молдавского происхождения Ксения Дели родила ребенка своему мужу — египетскому миллиардеру Оссаме Фатхи Рабах аль-Шарифу.

Девочку назвали Анастасией. Роды прошли в среду.

Как пишут международные СМИ, 28-летняя Дели на 36 лет младше своего супруга, но, несмотря на это, в паре царит любовь и гармония.

В Instagram у Дели много фото, где она предстает перед своими подписчиками, будучи в положении, и пользователи соцсетей с нетерпением ждут снимков с новорожденной.

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