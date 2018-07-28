Почему нам важно знать всю правду о мурчании кошек

iStock.

Да, наши коты и кошки мурлычат, когда мы их гладим, но этот специфический вид общения совсем не обязательно говорит о том, что ваш питомец испытывает удовольствие. Все гораздо сложнее.

Нам кажется, что мы знаем, что означает мурлыкание (оно же мурчание) кота.

Считается, что это — самый явный признак того, что животному хорошо: приласкайте кошку, почешите ее за ушком, погладьте — и вы услышите эти звуки, которые ни с чем не спутаешь.

Но очаровательная способность наших питомцев издавать успокаивающий и их, и нас теплый, вибрирующий звук распространяется не только на удовольствие.

Достаточно сказать, что даже то, как именно кошкам удается издавать этот звук, обсуждается давно, и однозначного ответа нет.

Кошки — неисправимые эгоисты. Или это клевета? Вся правда о жуках-навозниках: они спасают мир Вся правда о курах: они вовсе не глупые Вся правда о тараканах: у них своя миссия на Земле.

Некоторые считают, что он связан с движением крови по нижней полой вене, несущей венозную (ненасыщенную кислородом) кровь в соответствующую часть сердца.

Однако большая часть исследователей склонна думать, что шум исходит от мышц кошачьей гортани. Когда они расширяются и сжимают голосовую щель, окружающую связки, воздух вибрирует — и так каждый раз, когда кошка выдыхает или выдыхает. Получается то самое «муррр».

Как кошки острова Мэн лишились хвостов Брошенные. Что стресс делает с кошками.

Но даже если науке и удалось приблизиться к пониманию того, как это происходит, по-прежнему нет точного ответа на вопрос о том, что заставляет кошку запускать свой маленький моторчик.

Возможно, тут замешан некий нейронный осциллятор глубоко в кошачьем мозгу — тот самый, функции которого в ином случае были бы совершенно не ясны.

Но в каком случае этот осциллятор запускается? Только ли тогда, когда кошка чувствует себя расслабленно и хорошо?

Далеко не всегда.

iStock По наблюдению Маржан Дебевер, не найти и двух кошек с одинаково звучащим мурчанием.

Маржан Дебевер фотографирует кошек и котов в лондонских приютах и учится на кошачьего психолога. У нее четыре своих питомца — Клайв, Уля, Луиджи и Арчи, необыкновенно популярные в «Инстаграме» (более 33 тыс. фолловеров).

Частично существование тайны кошачьего мурчания объясняется тем, что мы замечаем его, только «когда мы почесываем их в тех местах, где они любят, когда их почесывают», говорит Дебевер.

Между тем они мурчат и когда нас нет рядом, а громкость и продолжительность в каждом случае индивидуальны.

«Все кошки разные, некоторые вообще никогда не мурлыкают, а некоторые делают это постоянно», — рассказывает она.

Она приводит в пример своих котов — Луиджи и Арчи. Первый был бездомным, которого подобрали в одном из лондонских офисов и сдали в приют. Второй «переехал от соседей» и стал членом семьи. Луиджи мурчит мало, Арчи — очень часто.

Как и почему кошки покорили интернет Как кошки покорили древний мир.

«На сегодняшний день я сфотографировала более трех тысяч приютских кошек, и среди них нет и двух одинаковых, — говорит Дебевер. — Я была свидетелем того, как многие кошки громко мурлыкали, умирая. Мурчали, когда их усыпляли. Ветеринарный врач может сказать: они мурлыкают до самого конца. А людям кажется, что когда кошки мурчат, то им хорошо. Но это далеко не всегда так».

Исследования поведения и способов общения кошек отстают от подобных у собак (поскольку последние более охотно соглашаются, чтобы их исследовали — особенно когда впереди вознаграждение чем-нибудь вкусным). Но благодаря работам ученых последних лет мурлыканье предстает перед нами в новом свете.

«Мы только начинаем понимать его, и пока больше вопросов, чем ответов, — говорит Гэри Вайцман, ветеринарный врач и председатель Общества защиты животных Сан-Диего. — Хотя мурлыканье обычно свидетельствует о том, что кошка довольна жизнью, оно также может говорить о нервозности, страхе и переживаемом стрессе. К счастью, чаще всего оно все-таки говорит о первом».

«На протяжении десятилетий строились предположения, что мурлыканье — это форма коммуникации. В начале 2000-х мы выдвинули гипотезу, что у него есть и другие функции. Совместная работа с Элизабет фон Муггенталер, Карен Оверол и другими привела к гораздо лучшему пониманию целей мурчания. Вероятно, оно может быть предназначено и для общения, и для умиротворения, и для исцеления», — говорит Вайцман.

iStock Кошки часто мурчат и когда одни — ученые предполагают, что это помогает им запустить процесс самовосстановления.

Котята начинают издавать этот вибрирующий звук, когда им всего несколько дней от роду — это помогает матери установить их местонахождение для того, чтобы покормить.

Отзвуки этого поведения сохраняются и у взрослых особей, когда они мурчат во время еды — или перед едой, чтобы намекнуть человеку: пора обедать.

Некоторые из них громко мурлыкают, когда осторожно обследуют незнакомое помещение (мой кот громче всего мурчит, когда забирается глубоко в шкаф).

Кошки могут мурчать и сразу после какой-то стрессовой ситуации, например, после того как убегали от собаки.

Важно ли кошкам знать настроение своих хозяев? Почему кошки живут сами по себе, а не в стае?

Чем глубже наука проникает в тайны мурчания, тем больше встречает загадок.

«Исследователи записали обычное мурлыканье и то, с помощью которого у хозяина выпрашивается пища, — рассказывает Силия Хэддон, писательница и эксперт по кошачьему поведению. — И разница слышна даже тем, кто никогда не держал дома кошек. Во втором случае к обычному низкому тону подмешивается более высокий по частоте звук, похожий на мяуканье».

«Этот звук напоминает мяуканье потерявшегося котенка или плач грудного ребенка. Мы, люди, естественным образом реагируем на плач ребенка, так что похожая реакция у нас и на жалобное мяуканье внутри мурчания».

Сэм Уотсон, научный сотрудник британского благотворительного Королевского общества защиты животных (RSPCA), говорит, что мы пока мало знаем о том, как кошки мурлыкают между собой, когда живут вне дома человека.

Точно известно, впрочем, что они мурчат, когда вылизывают друг друга. «Это что-то вроде “мне это нравится” или “давай сделаем это вместе”. Общение между кошачьими крайне мало исследовано, оно заслуживает куда большего внимания и изучения».

Проверьте себя: сумеете ли вы отличить домашнего котика от дикого зверя?

Есть гипотеза, что мурчание — это мощный механизм исцеления. Предполагают, что его вибрации способны омолаживать ткани — кошка таким образом «лечит» себя после стресса.

Частота этих вибраций (от 20 до 150 Гц), как полагают, помогает росту костей. Другие частоты могут похоже влиять на ткани.

«Мурлыканье на частоте 25−100 Гц соответствует лечебным частотам, применяющимся в физиотерапии у людей, — указывает Вайцман. — Как показывают исследования, кости откликаются на частоты в 25−50 Гц, а кожа и мягкие ткани — на частоту около 100 Гц».

iStock Кошки часто мурчат, когда вылизывают друг друга.

Неудивительно поэтому, что кошки часто мурчат, когда дремлют — это своего рода процедура самовосстановления.

Возможно, они выработали такое поведение (с большой долей сна в течение суток), чтобы избежать травм от перенапряжения.

Когда они отдыхают, мурчание — энергосберегающий способ поддержания костей и тканей в порядке.

Ну и кроме того, мурчание может приносить пользу не только самим кошкам.

Давно известно: гладить кошку — отличное средство избавления от стресса. Кошка в доме на треть снижает риск инсульта или сердечного заболевания. А частоты кошачьего мурчания могут благотворно влиять на организм человека.

«Я считаю, что мурчание кошки приносит большую пользу человеку, — говорит Вайцман. — Оно успокаивает и радует нас — это как наблюдать за волнами на берегу моря. Мы реагируем на мурчание как на импульс к расслаблению и, возможно, даже естественным образом производили селекцию кошек с учетом их способности мурчать».

Хэддон добавляет: «Когда она крутится у ваших ног, смотрит на вас снизу, указывает вам взглядом на холодильник или шкаф с ее едой, громко мурлыча, вы сразу понимаете: она хочет есть!».

iStock «Что же тут непонятного? Я хочу есть. Покорми меня!».

«По утрам они применяют громкое мурчание в сочетании с обнюхиванием и боданием головой, а то и прикосновением лапой к лицу, чтобы разбудить вас. Большинство из нас сначала покормит своего кота, а потом уж позавтракает сам, что доказывает — коммуникационные способности кошек весьма эффективны».

Почему мы так любим домашних животных?

Исследованию причин и смысла кошачьего мурлыканья поможет и знание языка их движений: вертикально поднятый хвост (хвост трубой), означающий, что у кота настроение общаться и играть, или широко раскрытые глаза и прижатые уши, говорящие о готовности к бою.

Чем больше люди будут узнавать о привычках своих любимцев и смысле их поведения, тем крепче будет связь кошки и ее хозяина.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.