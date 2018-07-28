Операция «Белые ночи»: 14 пьяных водителей поймали за одну ночь
14 водителей остановили пьяными за рулем в рамках операции «Белы ночи». Провели ее минувшей ночью.
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14 водителей остановили пьяными за рулем в рамках операции «Белы ночи». Провели ее минувшей ночью.
По результатам алкотеста, этот водитель превысил допустимую норму алкоголя в пять раз. А некоторые автомобилисты вовсе отказались проходить алкотест.
Один из водителей был в наркотическом опьянении. При себе у него были наркотические вещества. Ему грозит уголовное дело. А водителям, пойманным за рулем пьяными, грозит до 57 тысяч леев штрафа или до года тюрьмы. По данным Генерального инспектората полиции, 86% ДТП, произошедших за первые полгода, спровоцировали пьяные водители.