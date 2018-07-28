В выходные в Ростове-на-Дону будут идти дожди с грозами
Синоптики прогнозируют также шквалистый ветер.
Синоптики прогнозируют также шквалистый ветер.
В донскую столицу вернулись дожди. Согласно прогнозу синоптиков, ливни с грозами и градом продержатся до конца месяца. Ожидают местами небольшой и умеренный кратковременный дождь, в отдельных районах сильные — в сочетании с градом и шквалистым ветром (до 22 метров в секунду). Температура воздуха ночью до + 26, по северу до + 16; днем +35, по югу и востоку до +38.
Напомним, до 31 июля действует штормовое предупреждение, которое распространило региональное МЧС.
— Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, — говорят в службе спасения.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, не парковать машины у деревьев и металлических конструкций.
— Обеспечено дежурство спасателей и откачивающей техники на проблемных участках до поступления благоприятного прогноза погоды, — добавляют в городском управлении по делам ГО и ЧС.