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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В выходные в Ростове-на-Дону будут идти дожди с грозами

Синоптики прогнозируют также шквалистый ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 65% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

В донскую столицу вернулись дожди. Согласно прогнозу синоптиков, ливни с грозами и градом продержатся до конца месяца. Ожидают местами небольшой и умеренный кратковременный дождь, в отдельных районах сильные — в сочетании с градом и шквалистым ветром (до 22 метров в секунду). Температура воздуха ночью до + 26, по северу до + 16; днем +35, по югу и востоку до +38.

Напомним, до 31 июля действует штормовое предупреждение, которое распространило региональное МЧС.

— Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, — говорят в службе спасения.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, не парковать машины у деревьев и металлических конструкций.

— Обеспечено дежурство спасателей и откачивающей техники на проблемных участках до поступления благоприятного прогноза погоды, — добавляют в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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