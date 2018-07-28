В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

Источник: РИА Новости

«По информации Росгидромет с 16.00 до 22.00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют, если непогода застала на улице, укрыться в капитальном строении и не пытаться спрятаться от дождя под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями, а также не пробовать самостоятельно преодолеть подтопленные участки.