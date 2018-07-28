В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает, что в субботу в Москве возможна гроза с порывами ветра от 15 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает, что в субботу в Москве возможна гроза с порывами ветра от 15 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства.
«По информации Росгидромет с 16.00 до 22.00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют, если непогода застала на улице, укрыться в капитальном строении и не пытаться спрятаться от дождя под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями, а также не пробовать самостоятельно преодолеть подтопленные участки.
Кроме того, управляя автотранспортным средством при грозе, рекомендуется припарковаться. Отмечается, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также рыбачить.