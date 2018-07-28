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15:47 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области рыбак поймал сома весом 70 килограммов

Сом-гигант был пойман рыбаком в Волге в районе протоки Шелехметская.

Вес рекордного улова составил 70,6 килограмма, а его длина 2,1 метра.

Как рыбакам удалось извлечь столь большую рыбу из воды неизвестно. Также не ясна судьба улова.

«Думаю, возраст такого сома составляет 40−60 лет. Как рыба смогла дожить до столь преклонного, сказать трудно. Очевидно, в районе его обитания рыбаки редко забрасывали свои снасти. К сожалению, гастрономической ценности рекордный улов не представляет. Мясо такой рыбы будет жестким и неприятным на вкус, с выраженным запахом тины. Кроме того, за столь продолжительный период жизни мясо могло накопить большое количество вредных веществ, что не безопасно для здоровья», — считает эколог Сергей Крапивин.

Что же касается абсолютного рекорда, то задокументирован факт, когда рыбаки поймали в Волге сома длиной 3,2 метра, вес экземпляра в разных источниках указан по-разному, где-то фигурирует цифра в 247 килограммов, а где-то более 300.

В этом году курьезный случай произошел на озере в городском парке Металлургов. Рыбак выловил в этом небольшом озере карпа весом 15 килограммов, улов мужчина отпустил, так как посчитал, что употребление в пищу такой рыбы может быть опасным для здоровья.

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