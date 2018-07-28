На «Самара Арене» могут появиться велотрек, бассейн и парк развлечений

Источник: РИА "Новости"

Власти давно рассматривают вопрос об организации пространства на стадионе, который построили Самаре к чемпионату мира по футболу 2018. Руководитель департамента по организации подготовки в ЧМ-2018 и развития объектов спортивного назначения Министерства спорта Самарской области Виталий Иванов раскатал о том, какие планы у властей на территорию стадиона.

По его словам, футбольная арена должна стать многофункциональным центром не только для спортивных, но и развлекательных и выставочных мероприятий.

Поэтому там могут появиться спортивные, восстановительные центры, велотрек даже центр водных видов спорта.

Также он сообщил, что окончательная концепция будет готова 30 ноября.