На «Самара Арене» могут появиться велотрек, бассейн и парк развлечений
На территории стадиона оборудуют дополнительные спортивные объекты.
На территории стадиона оборудуют дополнительные спортивные объекты.
Власти давно рассматривают вопрос об организации пространства на стадионе, который построили Самаре к чемпионату мира по футболу 2018. Руководитель департамента по организации подготовки в ЧМ-2018 и развития объектов спортивного назначения Министерства спорта Самарской области Виталий Иванов раскатал о том, какие планы у властей на территорию стадиона.
По его словам, футбольная арена должна стать многофункциональным центром не только для спортивных, но и развлекательных и выставочных мероприятий.
Поэтому там могут появиться спортивные, восстановительные центры, велотрек даже центр водных видов спорта.
Также он сообщил, что окончательная концепция будет готова 30 ноября.
Но врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил подготовить проект на 2 недели раньше, к 15 ноября. По его словам, там необходимо развивать не только спортивное направление, но и подумать о парке развлечений, который там хотели разместить.