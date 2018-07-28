Гроза и шторм ожидаются в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«До конца дня 28 июля в Костанайской области ожидается местами гроза. 29 июля в Костанайской области также местами гроза, туман, ветер северный при грозе 15−20 м/с. Вероятность шторма 90−95%», — говорится в сообщении синоптиков.