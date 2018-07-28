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17:29 (мск), источник: Kazinform

Гроза и шторм ожидаются в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

«До конца дня 28 июля в Костанайской области ожидается местами гроза. 29 июля в Костанайской области также местами гроза, туман, ветер северный при грозе 15−20 м/с. Вероятность шторма 90−95%», — говорится в сообщении синоптиков.

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