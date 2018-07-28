Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород
Приволжская фиеста-2018 стартовала 27 июля.
Приволжская фиеста-2018 стартовала 27 июля.
Праздник воздухоплавания возвращается в Нижний Новгород после почти двадцатилетнего перерыва — Приволжская фиеста-2018 началась в пятницу, 27 июля 2018 года. Одновременно пройдут и два спортивных соревнования — Второй открытый чемпионат Нижегородской области и Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту.
— Первые фиесты воздушных шаров в Нижнем Новгороде прошли на рубеже тысячелетий, а потом все
— На соревнованиях собрались настоящие звезды воздухоплавательного спорта, и, думаю, мы сможем порадовать жителей и гостей Нижнего Новгорода. Согласовать мероприятие такого масштаба, тем более с полетами над
Началась фиеста с показательного полета воздушных шаров над Стрелкой и соревнования «кей-граб». Более десятка воздушных шаров стартовали со стадиона «Водник», пролетели над центром Нижнего Новгорода, собором Александра Невского, Стрелкой, Мещерой и Волгой и приземлились в лугах в Сормовском районе. В дальнейшем нижегородцам предстоит увидеть еще несколько показательных полетов над городом, а с 30 июля по 2 августа в окрестностях города Семенова Нижегородской области пройдет вторая, соревновательная часть фиесты.