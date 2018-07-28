Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород

Источник: Комсомольская правда

Праздник воздухоплавания возвращается в Нижний Новгород после почти двадцатилетнего перерыва — Приволжская фиеста-2018 началась в пятницу, 27 июля 2018 года. Одновременно пройдут и два спортивных соревнования — Второй открытый чемпионат Нижегородской области и Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту.

— Первые фиесты воздушных шаров в Нижнем Новгороде прошли на рубеже тысячелетий, а потом все как-то резко закончилось, — напомнил пилот Лев Маврин из Рязани, участвовавший и в самой первой нижегородской фиесте. — Мы очень рады, что нижегородская фиеста возрождается, и надеемся, что теперь будем приезжать сюда каждый год. Полеты над местом слияния двух великих рек, Оки и Волги, незабываемы.

— На соревнованиях собрались настоящие звезды воздухоплавательного спорта, и, думаю, мы сможем порадовать жителей и гостей Нижнего Новгорода. Согласовать мероприятие такого масштаба, тем более с полетами над городом-миллионником, было не просто, на это ушло около полугода, но мы уверены — оно того стоит, — рассказал организатор чемпионата Георгий Зименко.