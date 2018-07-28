МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области вечером 28 июля
МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области вечером 28 июля 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области вечером 28 июля 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В период с 16:00 по 19:00 местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град. Также возможно усиление
МЧС предупреждает, что
Также возможно увеличение количества ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы