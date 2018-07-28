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16:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области вечером 28 июля

МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области вечером 28 июля 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Источник: НИА-Нижний Новгород

В период с 16:00 по 19:00 местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град. Также возможно усиление северо-восточного ветра порывами 13−18 м/с. Неблагоприятные погодные условия в ряде районов сохранятся ночью и утром 29 июля.

МЧС предупреждает, что из-за ветра и града повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. В связи с грозой возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.

Также возможно увеличение количества ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплени пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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