МЧС предупреждает о грозах и граде в Нижегородской области вечером 28 июля

Источник: НИА-Нижний Новгород

В период с 16:00 по 19:00 местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град. Также возможно усиление северо-восточного ветра порывами 13−18 м/с. Неблагоприятные погодные условия в ряде районов сохранятся ночью и утром 29 июля.

МЧС предупреждает, что из-за ветра и града повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. В связи с грозой возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.