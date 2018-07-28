«Это было здорово»: Домрачева поделилась впечатлениями от поездки на БелАЗ

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Самая титулованная биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева рассказала о недавней семейной поездке на завод БелАЗ в своем Instagram.

«А вы знаете кому принадлежит рекорд книги Гиннеса в номинации “Самый большой автомобиль”? ДА-ДА-ДА!!! Это наш БЕЛАЗ!!! Я знала, что эти автомобили огромные, но и представить себе не могла, что они настолько ОГРОМНЫЕ!», — призналась бывшая спортсменка.

Кроме того, Домрачева выложила фото своего мужа Уле-Эйнара Бьорндалена возле 450-тонного самосвала, подчеркнув, что даже человек ростом 179 сантиметров по сравнению с автомобилем выглядит очень маленьким. Также она разместила фото сертификата, подтверждающего, что она освоила первоначальный курс вождения первоначальный курс вождения карьерного самосвала.

«Было здорово прокатиться на этом монстре!», — поделилась эмоциями от нахождения за рулем самого большого карьерного самосвала в мире Дарья Домрачева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blv7FzllpQf/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blv7FzllpQf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Do you know who is a Guinness book Records holder as a biggest car in the World? Yes-yes-yes!!! Our BELAZ! I knew that these cars are huge, but could not imagine that they are so huge. It looks like it's a big, big building in front of you ... on the wheels... and with weight of 450 tonn. Were a cool experience to drive this monster! А вы знаете кому принадлежит рекорд книги Гиннеса в номинации "Самый большой автомобиль"? ДА-ДА-ДА!!! Это наш БЕЛАЗ!!! Я знала, что эти автомобили огромные, но и представить себе не могла, что они настолько ОГРОМНЫЕ! Выглядит как здоровенное здание перед тобой...на колёсах...и весом в 450 тонн. Было здорово прокатиться на этом монстре! #БЕЛАЗ #monstercar #exploreBelarus #NorwegianInBelarus #НорвежецПоБеларуси #trytofindbiggercar #cars #hugecars #biggestcar #familytrip</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/dadofun/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Darya Domracheva</a> (@dadofun) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-27T20:38:29+00:00">27 Лип 2018 р. о 1:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.