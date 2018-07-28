«Это было здорово»: Домрачева поделилась впечатлениями от поездки на БелАЗ
Чета биатлонных «пенсионеров» Домрачева и Бьорндален на днях побывали на заводе БелАЗ в Жодино, теперь именитая спортсменка прошла курс вождения карьерного самосвала.
Чета биатлонных «пенсионеров» Домрачева и Бьорндален на днях побывали на заводе БелАЗ в Жодино, теперь именитая спортсменка прошла курс вождения карьерного самосвала.
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Самая титулованная биатлонистка Беларуси Дарья Домрачева рассказала о недавней семейной поездке на завод БелАЗ в своем Instagram.
«А вы знаете кому принадлежит рекорд книги Гиннеса в номинации “Самый большой автомобиль”? ДА-ДА-ДА!!! Это наш БЕЛАЗ!!! Я знала, что эти автомобили огромные, но и представить себе не могла, что они настолько ОГРОМНЫЕ!», — призналась бывшая спортсменка.
Кроме того, Домрачева выложила фото своего мужа
«Было здорово прокатиться на этом монстре!», — поделилась эмоциями от нахождения за рулем самого большого карьерного самосвала в мире Дарья Домрачева.
Напомним, на днях бывшая биатлонистка Дарья Домрачева и ее муж — самый титулованный биатлонист в мире — Уле_Эйнар Бьорндален побывали с экскурсией на заводе БелАЗ в Жодино. Они не только увидели, как производятся самые большие карьерные самосвалы в мире, но и прокатились за рулем по заводскому полигону.