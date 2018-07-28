Жена Кобзона рассказала, что его в больнице навестила Терешкова
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жена народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о том, что его в больнице навестила первая
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жена народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о том, что его в больнице навестила первая
Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме сообщал РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось прошедшей ночью. Сестра Иосифа Кобзона Гелена опровергла RT информацию о его впадении в кому.
«Валентина Владимировна (Терешкова — ред.) — да, она приходила в больницу в минувшую пятницу — столько перечисляла фамилий, кто волнуется, передает приветы, что у меня даже в голове не уложилось… Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен… И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова», — рассказала Нелли Кобзон радио «КП».
Она также добавила, что никому никаких заявлений по поводу здоровья Кобзона не делает и никогда не делала, поскольку здоровье человека — «это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей».
Кроме того, Нелли Кобзон, отвечая на вопрос о различных слухах, касающихся состояния артиста, заявила, что не знает, «откуда люди это берут». «Поэтому не буду это комментировать», — добавила она.
«Я очень благодарна всем людям — столько тепла, столько приветов… Я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья», — сказала она радио «КП».
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