Стало известно, когда проложат трамвайную линию до Крутых Ключей

Источник: РИА "Новости"

Жители Крутых Ключей еще не скоро смогут ездить в город на трамваях. Ведь трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона начнут строить не раньше 2021 года. Информацию об этом сообщили в мэрии города.

Они также сообщили, что предварительная стоимость проекта строительства ветки будет стоить в пределах от 3,7 до 4 миллиардов рублей.

Однако у городского бюджета нет денег на такие работы. В ближайшие три года они не появятся.

Кстати, по словам представителей администрации, на проект уйдет от 4,5 до 5 лет. В общем, за это время подрядная организация проложит около 7 км путей.