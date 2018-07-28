Стало известно, когда проложат трамвайную линию до Крутых Ключей
Подрядной организации нужно будет проложить 7 км трамвайной линии.
Подрядной организации нужно будет проложить 7 км трамвайной линии.
Жители Крутых Ключей еще не скоро смогут ездить в город на трамваях. Ведь трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона начнут строить не раньше 2021 года. Информацию об этом сообщили в мэрии города.
Они также сообщили, что предварительная стоимость проекта строительства ветки будет стоить в пределах от 3,7 до 4 миллиардов рублей.
Однако у городского бюджета нет денег на такие работы. В ближайшие три года они не появятся.
Кстати, по словам представителей администрации, на проект уйдет от 4,5 до 5 лет. В общем, за это время подрядная организация проложит около 7 км путей.
Точные расчеты объявят после проведения предпроектных работ. Перед этим необходимо будет также выбрать оптимальную трассу для трамвайной линии. Необходимо также выяснить, какие здания необходимо демонтировать и сколько инженерных коммуникаций предстоит переложить.