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18:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности

В регионе возможны грозы вечером 28 июля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 58% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Воронежской области. В регионе возможны грозы вечером субботы, 28 июля. Метеорологи также предупредили о сильном ветре.

Желтый цвет обозначает, что погода потенциально опасна. Подобные предупреждения объявили также в пяти субъектах ЦФО.

Ранее спасатели предупредили о сильной жаре в регионе. Температура составит до +35 градусов.

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