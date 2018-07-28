В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности
В регионе возможны грозы вечером 28 июля.
В регионе возможны грозы вечером 28 июля.
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Воронежской области. В регионе возможны грозы вечером субботы, 28 июля. Метеорологи также предупредили о сильном ветре.
Желтый цвет обозначает, что погода потенциально опасна. Подобные предупреждения объявили также в пяти субъектах ЦФО.
Ранее спасатели предупредили о сильной жаре в регионе. Температура составит до +35 градусов.