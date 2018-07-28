В Сочи появится новая маршрутная сеть

Одно из основных изменений — введение новых маршрутов под номерами — 1 и 11, которые будут курсировать по Курортному проспекту, улицам Виноградная, Донская, Транспортная и Яна Фабрициуса. Оба рейса будут обслуживать автобусы большой вместимости, с интервалом менее 5 минут.