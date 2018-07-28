В Сочи появится новая маршрутная сеть
Поэтапная оптимизация маршрутной сети в Сочи начнётся с 1 января и продлится до конца 2019 года, сообщают в мэрии курорта.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Поэтапная оптимизация маршрутной сети в Сочи начнётся с 1 января и продлится до конца 2019 года, сообщают в мэрии курорта.
Одно из основных изменений — введение новых маршрутов под номерами — 1 и 11, которые будут курсировать по Курортному проспекту, улицам Виноградная, Донская, Транспортная и Яна Фабрициуса. Оба рейса будут обслуживать автобусы большой вместимости, с интервалом менее 5 минут.
Ещё одно нововведение — перевод части пригородных маршрутов на городские многотарифные. Это касается Адлерского и Лазаревского направлений. Например, маршруты № 125 и № 155 станут городскими. Льготники смогут ездить на них по проездным билетам.