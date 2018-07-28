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18:31 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи появится новая маршрутная сеть

Поэтапная оптимизация маршрутной сети в Сочи начнётся с 1 января и продлится до конца 2019 года, сообщают в мэрии курорта.

Источник: Вести Сочи

Одно из основных изменений — введение новых маршрутов под номерами — 1 и 11, которые будут курсировать по Курортному проспекту, улицам Виноградная, Донская, Транспортная и Яна Фабрициуса. Оба рейса будут обслуживать автобусы большой вместимости, с интервалом менее 5 минут.

Ещё одно нововведение — перевод части пригородных маршрутов на городские многотарифные. Это касается Адлерского и Лазаревского направлений. Например, маршруты № 125 и № 155 станут городскими. Льготники смогут ездить на них по проездным билетам.

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