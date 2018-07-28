Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: У России на Западе остался один друг, скоро не будет и его
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
За что бьют в Турции российских туристов
Акиньшина и Шнуров публично флиртуют в Instagram
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Акиньшина и Шнуров публично флиртуют в Instagram
Желтые туфли и узкие джинсы: Трамп показала новый летний образ
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
19:53 (мск), источник: РИА Новости

NASA представило проекты жилья на Марсе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. NASA выбрало финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.

Первое место заняла команда из Арканзаса. По их задумке, роботы соберут необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров. Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.

Создатели пяти лучших проектов поделили между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов. Их работы опубликованы на официальном сайте НАСА.

Конкурс был объявлен в 2014 году, в нем приняли участие 18 команд со всего мира. Организаторы надеются, что его участники смогут приблизить человечество к колонизации новых планет.

Читайте также: НАСА планирует использовать мини-вертолет на Марсе

Во время загрузки произошла ошибка.
На Марсе обнаружено соленое озеро
Во время загрузки произошла ошибка.
26 июля© Ньюстюб
 На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме
Астроном: 'Кровавая Луна' – хорошая пора делать выводы
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Терешкова навестила Кобзона в больнице
Китай будет добывать золото в Забайкальском крае
Узбекистанский телеканал отключили за безнравственность
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Названы самые дешевые автомобили в России
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь