Полихачить не удастся: Как в Молдове будут бороться с водителями-«шумахерами»

Источник: Комсомольская правда

Национальная патрульная инспекция недавно приобрела семь новых устройств, которые, как говорят специалисты, значительно облегчат их работу. Новые радары, как утверждает полиция, позволяет представить суду достоверные доказательства нарушений.

Стоимость подобных сверхточных устройств более 100 000 евро.

Принцип работы новых радаров незначительно отличается от тех устройств, которыми сейчас пользуются полицейские. Единственное, что их отличает — новые полицейские радары оснащены камерой видеофиксации. Прибор можно использовать, как фотоаппарт или камеру, чтобы сделать снимки с места ДТП, например.

Отметим, что и видео, и фотографий зафиксированных нарушений хранятся на карте памяти радара и автоматически передаются на центральный сервер в единую базу данных для последующей обработки и оформления протоколов. Стереть или изменить данные невозможно, по словам полицейских, каждое нарушение нумеруется в соответствии с приказом.

Одно из явных преимуществ данных устройств в том, что патрульные могут ипользовать из и днем и ночью, вне зависимости от погодных условий. В то же время современные радары позволяют фиксировать нарушение правил дорожного движения на более далеком расстоянии.

— Новые радары способны отследить нарушение скоростного режима до 1200 метров. Устройства, которые мы используем сейчас такого сделать не позволяет. Всего на расстоянии 700 метров раньше можно было зафиксироватьнарушение. Более того, мы сможем представлять в качестве доказательств в суде качественные снимки, на которых зафиксирован момент превышения скорости, — добавил главный инспектор НПИ Павел Апостол.

В свою очередь сотрудники Национальной патрульной инспекции отмечают, что новые радары значительно облегчат их работу. Они меньше по размеру, более мобильны и полностью автоматизированы.