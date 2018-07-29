Номер 777 GGG 17 купили в Шымкенте

Источник: Tengrinews

Обладатель VIP-номера неизвестен, зато известно, что одновременно с ним с «крутыми» номерами будут ездить еще пять человек.

Сегодня были куплены номера с тремя цифрами семерками и одинаковыми буквами серии. Известно, что стоимость одного такого номера около 700 тысяч тенге.

Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств. Теперь для жителей Шымкента номерные знаки будут выпускаться с цифрой «17».