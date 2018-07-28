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19:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Прокопьевском районе разыскивают пропавшего мужчину

Тимур Хайбуллин ушёл из дома 26 июля.

В Кемеровской области пропал мужчина.

Сотрудники уголовного розыска посёлка Тырган разыскивают без вести пропавшего 37-летнего Тимура Хайбуллина.

Как рассказали в пресс-службе полиции Кемеровской области, 26 июля мужчина ушёл из дома и до настоящего времени место его нахождения не установлено.

Приметы: на вид 36−38 лет, рост 185−188 см, полного телосложения, глаза карие, чёрные короткие волосы.

Был одет: тёмно-зелёная футболка со светло-коричневой вставкой на груди, чёрная спортивная куртка со вставками серо-голубого цвета на рукавах и груди, синие джинсы с ремнём рыжего цвета, серые кроссовки.

Особые приметы: родинка на правой скуле, на левой кисти следы от сведенной татуировки в виде ожога.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о месте нахождения разыскиваемого, звонить по телефонам в Прокопьевске: 8-(3846)-62−85−30, 69−35−30.

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