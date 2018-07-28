В Прокопьевском районе разыскивают пропавшего мужчину

В Кемеровской области пропал мужчина.

Сотрудники уголовного розыска посёлка Тырган разыскивают без вести пропавшего 37-летнего Тимура Хайбуллина.

Как рассказали в пресс-службе полиции Кемеровской области, 26 июля мужчина ушёл из дома и до настоящего времени место его нахождения не установлено.

Приметы: на вид 36−38 лет, рост 185−188 см, полного телосложения, глаза карие, чёрные короткие волосы.

Был одет: тёмно-зелёная футболка со светло-коричневой вставкой на груди, чёрная спортивная куртка со вставками серо-голубого цвета на рукавах и груди, синие джинсы с ремнём рыжего цвета, серые кроссовки.

Особые приметы: родинка на правой скуле, на левой кисти следы от сведенной татуировки в виде ожога.