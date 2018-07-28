В Прокопьевском районе разыскивают пропавшего мужчину
Тимур Хайбуллин ушёл из дома 26 июля.
Тимур Хайбуллин ушёл из дома 26 июля.
В Кемеровской области пропал мужчина.
Сотрудники уголовного розыска посёлка Тырган разыскивают без вести пропавшего 37-летнего Тимура Хайбуллина.
Как рассказали в
Приметы: на вид 36−38 лет, рост 185−188 см, полного телосложения, глаза карие, чёрные короткие волосы.
Был одет:
Особые приметы: родинка на правой скуле, на левой кисти следы от сведенной татуировки в виде ожога.
Полицейские просят всех, кто