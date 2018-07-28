На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Студенты нашли в уральской пещере тайник художника Ледникового периода. Чтобы до него не добрались, древний человек тщательно завалил схрон каменными глыбами, рассказывают археологи.
Студенты нашли в уральской пещере тайник художника Ледникового периода. Чтобы до него не добрались, древний человек тщательно завалил схрон каменными глыбами, рассказывают археологи.
Студенты нашли в уральской пещере тайник художника Ледникового периода. Чтобы до него не добрались, древний человек тщательно завалил схрон каменными глыбами, рассказывают археологи. Об этом сообщает
Находку сделали студенты исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, участвующие в
Руководитель экспедиции Владислав Житенев предполагает, что древний художник аккуратно перевернул эти камни окрашенной стороной вниз и завалил тайник крупными глыбами. «Интересна не только сама находка, но и ее местоположение — на стене, возле которой обнаружен клад, были выявлены рисунки Ледникового периода», — отмечает Житенев.
Ранее археологи уже находили нечто подобное: в 2016 году под достаточно редким для палеолитического искусства изображением рыбы было обнаружено место хранения краски и палитры.
Наскальные рисунки открыл в 1959 году зоолог заповедника Александр Рюмин. Сейчас известно порядка 170 изображений или их реликтов. Для того, чтобы сохранить наскальные рисунки от туристов, в 2012 году пещеру закрыли для посещения.