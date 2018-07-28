На Урале найден тайник художника Ледникового периода

Источник: Владислав Житенев/МГУ

Студенты нашли в уральской пещере тайник художника Ледникового периода. Чтобы до него не добрались, древний человек тщательно завалил схрон каменными глыбами, рассказывают археологи. Об этом сообщает пресс-релиз, поступивший в редакцию Indicator.Ru.

Находку сделали студенты исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, участвующие в Южно-Уральской археологической экспедиции. Будущие историки вместе с действующими учеными исследовали Капову пещеру — карстовую пещеру, которая располагается в заповеднике «Шульганташ» (Бурзянский район, Республика Башкортостан, Россия). Она известна наскальными рисунками, большая часть которых датируется 19—17 тысячами лет назад, возраст самого древнего рисунка — 36,4 тысячи лет назад. На стенах пещеры можно найти изображения мамонта, шерстистого носорога, бизона, лошади, верблюда, а также хижин, треугольников и косых линий.

Тайник находился в расщелине пещеры и представлял собой камни с нанесенной на них минеральной краской — охрой.

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Руководитель экспедиции Владислав Житенев предполагает, что древний художник аккуратно перевернул эти камни окрашенной стороной вниз и завалил тайник крупными глыбами. «Интересна не только сама находка, но и ее местоположение — на стене, возле которой обнаружен клад, были выявлены рисунки Ледникового периода», — отмечает Житенев.

Ранее археологи уже находили нечто подобное: в 2016 году под достаточно редким для палеолитического искусства изображением рыбы было обнаружено место хранения краски и палитры.