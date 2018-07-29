Сюрприз от мэрии: какие улицы и аллеи отремонтируют в Кишиневе
В столице запланирован ремонт некоторых улиц и парковых территорий — деньги предусмотрены в местном бюджете.
В столице запланирован ремонт некоторых улиц и парковых территорий — деньги предусмотрены в местном бюджете.
КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В Кишиневе до конца 2018 года проведут капитальный ремонт двух улиц — 31 Августа 1989 года и Тигина.
По данным местных СМИ, там приведут в порядок и заменят при необходимости электрические, водные (включая канализацию) и газовые коммуникации, а также отремонтируют светофоры.
Также до Нового года приведут в порядок пешеходные аллеи и систему освещения в парке «Долина роз». До ума за эти сроки доведут и подземный переход возле Первой городской больницы, на виадуке.
Для расчистки дорог в пору снегопада власти Кишинева планируют закупить 10 спецмашин.
Деньги, необходимые на реализацию этих проектов, предусмотрены в муниципальном бюджете на 2018 год.