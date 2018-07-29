Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 удивительных двуликих котов (фото)
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Николь Шерзингер заметно поправилась
София Ротару вышла на сцену в нелепом балахоне
Затворницу Негоду сфотографировали на улице - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
01:19 (мск), источник: Sputnik.md

Сюрприз от мэрии: какие улицы и аллеи отремонтируют в Кишиневе

В столице запланирован ремонт некоторых улиц и парковых территорий — деньги предусмотрены в местном бюджете.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В Кишиневе до конца 2018 года проведут капитальный ремонт двух улиц — 31 Августа 1989 года и Тигина.

По данным местных СМИ, там приведут в порядок и заменят при необходимости электрические, водные (включая канализацию) и газовые коммуникации, а также отремонтируют светофоры.

Также до Нового года приведут в порядок пешеходные аллеи и систему освещения в парке «Долина роз». До ума за эти сроки доведут и подземный переход возле Первой городской больницы, на виадуке.

Для расчистки дорог в пору снегопада власти Кишинева планируют закупить 10 спецмашин.

Деньги, необходимые на реализацию этих проектов, предусмотрены в муниципальном бюджете на 2018 год.

Все новости региона
 Молдавские депутаты устали и ушли в отпуск: как отдохнут парламентарии
Экономист: вырастет ли зарплата у молдаван после 'налоговой революции'
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Восемь полицейских пострадали при погоне под Иркутском
В Белграде застрелен адвокат Слободана Милошевича
Терешкова навестила Кобзона в больнице
Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за пожаров
Скончался писатель Владимир Войнович
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь