На участке улицы Северной в Краснодаре изменится организация дорожного движения
Такая мера должна увеличить пропускную способность магистрали, в том числе, обеспечить более удобную работу пассажирского транспорта.
Такая мера должна увеличить пропускную способность магистрали, в том числе, обеспечить более удобную работу пассажирского транспорта.
С 1 октября на Северной по нечетной стороне участка улицы между Чкалова и Севастопольской будут стоять дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта.
Кроме дорожных знаков «Остановка запрещена» здесь появится знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает
В мэрии надеются, что в результате припаркованные автомобили перестанут мешать движению автобусов и троллейбусов.