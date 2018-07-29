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09:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На участке улицы Северной в Краснодаре изменится организация дорожного движения

Такая мера должна увеличить пропускную способность магистрали, в том числе, обеспечить более удобную работу пассажирского транспорта.

С 1 октября на Северной по нечетной стороне участка улицы между Чкалова и Севастопольской будут стоять дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта.

Кроме дорожных знаков «Остановка запрещена» здесь появится знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В мэрии надеются, что в результате припаркованные автомобили перестанут мешать движению автобусов и троллейбусов.

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