Определен победитель конкурса NASA на разработку жилья на Марсе
Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало пятерку финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.
Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало пятерку финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.
Победители разделили призовой фонд размером в $100 тыс.
Первое место осталось за командой из Арканзаса. По их проекту, роботы прямо на Марсе соберут ресурсы для постройки жилья. После этого дом просто распечатают на 3D-принтерах.
По утверждению авторов, технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.
Ранее в июле в NASA заявили, что надеются на появление в ближайшие восемь лет на Луне станции, где постоянно будут находиться астронавты.