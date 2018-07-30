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12:17 (мск), источник: Известия

Определен победитель конкурса NASA на разработку жилья на Марсе

Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало пятерку финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.

Победители разделили призовой фонд размером в $100 тыс.

Первое место осталось за командой из Арканзаса. По их проекту, роботы прямо на Марсе соберут ресурсы для постройки жилья. После этого дом просто распечатают на 3D-принтерах.

По утверждению авторов, технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.

Ранее в июле в NASA заявили, что надеются на появление в ближайшие восемь лет на Луне станции, где постоянно будут находиться астронавты.

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