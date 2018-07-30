Определен победитель конкурса NASA на разработку жилья на Марсе

Победители разделили призовой фонд размером в $100 тыс.

Первое место осталось за командой из Арканзаса. По их проекту, роботы прямо на Марсе соберут ресурсы для постройки жилья. После этого дом просто распечатают на 3D-принтерах.

По утверждению авторов, технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.