На Санторини решили защитить ослов от толстых туристов

Власти греческого острова Санторини (также известного как Тира) решили защитить ослов от чрезмерных нагрузок, которым их ежедневно подвергают туристы.

Установлен лимит длительности рабочего дня ослов и улучшены условия их труда.

Кроме того, дабы вывести новую, более выносливую породу вьючных животных, местные жители начали скрещивать ослов с мулами (которые тоже являются плодом скрещивания ослов с кобылами).

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На популярном среди туристов острове часто останавливаются круизные лайнеры, и их пассажиры — зачастую весьма грузные — любят нанимать ослов для подъема по крутым холмам острова.

Появившиеся в сосцетях фотографии жестокого обращения с животными вызвали возмущения у многих пользователей. Также недовольство вызвало и то, что ослам приходится таскать на себе туристов по крутым мощеным дорогам в сильную жару.

Из-за тяжелого труда и долгих часов работы у ослов появляются раны, натертые упряжью. Кристина Калоуди, переехавшая на Санторини из Афин и основавшая там благотворительную организацию по защите животных, рассказала, что за 10 лет число тучных туристов из Британии, США и России увеличилось втрое.

«Осликов эксплуатируют практически круглогодично. Им приходится работать в ужасных условиях, их не обеспечивают водой в достаточном количестве, их не ставят в тенёк под навес и им не дают отдыхать. Часто я их вижу рядом с нашим приютом для животных — они едва дышат от усталости», — рассказала она в интервью газете Metro.

В результате кампании, начатой защитниками животных, было принято решение обязать владельцев не использовать ослов для катания людей дольше определенного количества часов, держать их в тени во время отдыха и давать им достаточно воды и пищи.

Ослов также могут быть конфискованы, если владельцы будут с ними жестоко обращаться.