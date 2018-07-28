На Санторини решили защитить ослов от толстых туристов
На популярном греческом острове грузные туристы с круизных лайнеров любят нанимать животных для подъема по крутым холмам.
На популярном греческом острове грузные туристы с круизных лайнеров любят нанимать животных для подъема по крутым холмам.
Власти греческого острова Санторини (также известного как Тира) решили защитить ослов от чрезмерных нагрузок, которым их ежедневно подвергают туристы.
Кроме того, дабы вывести новую, более выносливую породу вьючных животных, местные жители начали скрещивать ослов с мулами (которые тоже являются плодом скрещивания ослов с кобылами).
На популярном среди туристов острове часто останавливаются круизные лайнеры, и их пассажиры — зачастую весьма грузные — любят нанимать ослов для подъема по крутым холмам острова.
Появившиеся в сосцетях фотографии жестокого обращения с животными вызвали возмущения у многих пользователей. Также недовольство вызвало и то, что ослам приходится таскать на себе туристов по крутым мощеным дорогам в сильную жару.
В результате кампании, начатой защитниками животных, было принято решение обязать владельцев не использовать ослов для катания людей дольше определенного количества часов, держать их в тени во время отдыха и давать им достаточно воды и пищи.
Ослов также могут быть конфискованы, если владельцы будут с ними жестоко обращаться.