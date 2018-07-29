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09:30 (мск), источник: Деловое сообщество

В конце июля пройдут массовые отключения света

30—31 июня планируется массовое отключение света в рядах домов Ростова в связи с проведением ремонтных работ на подстанциях с целью предотвращения аварийных ситуаций.

Так, 30 июля с 9.00 до 13.00 отключения планируют в некоторых домах на проспекте Коммунистическом и улице Прогрессивной, с 9.30 до 15.30 — на улицах Города Волос, Журавлева, Красноармейской, Лермонтовской, Тельмана и в переулке Крепостном, с 9.00 до 17.00 — на улицах 12-го Февраля, Курганной, Маркова, Мечникова, Пестеля, Пирамидной, Раевского, Турксибской и в переулке Псковском.

31 июля с 9.00 до 17.00 света на будет на улицах 2-й Володарского, Калиновской, Кулагина, Литвинова, Нансена, Сельской, а также в переулках Обуховском и Партизанском.

С 9.00 до 18.00 свет отключат по ряду адресов на улицах Войкова, Набережной, Портовой, Судостроительной, Циолковского, а также в переулках Аэроклубовском, Корабельном и 4-м Поселковом.

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