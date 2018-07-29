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01:15 (мск), источник: БЕЛТА

Сильный ливень 28 июля в очередной раз затопил Гродно

В июле Гродно все чаще напоминает Венецию: сильные ливни превращают улицы города в водные артерии. Очередной сильный дождь обрушился на Гродно ближе к вечеру 28 июля.

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Традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневая канализация не рассчитана на большие объемы воды. Уровень воды поднялся на несколько сантиметров. Движение общественного транспорта было затруднено.

Фото Леонида Щеглова

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