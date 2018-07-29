Сильный ливень 28 июля в очередной раз затопил Гродно

Сильный ливень 28 июля в очередной раз затопил Гродно

В июле Гродно все чаще напоминает Венецию: сильные ливни превращают улицы города в водные артерии. Очередной сильный дождь обрушился на Гродно ближе к вечеру 28 июля.