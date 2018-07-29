Один дома, с няней или в зоогостинице? С кем оставить домашнего питомца

«Вкусняшки, вкусняшки!» — я трясу пакетик с лососёвыми подушечками. Первой на кухню влетает Варежка, пушистая разноцветная кошка, прыгучая, как белка. Следом за ней — чёрный, как смоль, Жук, помесь спаниеля с таксой. Раздаю честной компании лакомство и смотрю, тяжело вздыхая, как они уплетают за обе щёки. Через неделю я уезжаю в отпуск. Билет куплен, а мои кошка и пёс ещё не пристроены.

Дело осложняется тем, что Жука год назад я взяла из приюта, а Варежка досталась «в наследство» от сестры: у малышки-племянницы аллергия. То есть в сухом остатке два «травматика». Куда их девать? Да и разлучать не хочется.

Звонок другу.

Сначала обратилась к своей лучшей подруге с предложением пожить у нас во время моего отсутствия и присмотреть за животными. Итог плачевный: мы поругались. Я узнала, что «совершенно безответственная», что «кошка — ещё куда ни шло, но собака — нет, увольте».

Чужие здесь не ходят.

Этап второй: опросила хозяев собак с площадки, где мы гуляем. Информацию получила, но, увы, не про нашу честь. Ах, если бы Жук был породистым и я его купила щенком у заводчика, то одной проблемой у меня было бы меньше.

Дело в том, что люди, занимающиеся разведением щенков с родословной, часто имеют дома за городом с огороженной территорией. Там и просторные вольеры, и двухразовый выгул, и приемлемая цена — 500 рублей в сутки (с условием, что хозяин привозит корм с собой). Но все эти блага, как в специальном санатории, доступны только для «своих».

Мне же дали телефон кинолога, живущего неподалёку.

Кинолог в шаговой доступности.

Услуги кинолога обошлись бы мне в 450 рублей за разовый выгул.

Ни о какой кормёжке пса, а тем более кота речи он не ведёт. Только утренние и вечерние прогулки в течение 45 минут вместе с его двумя собаками.

Для кинолога это, конечно, просто подработка.

В вольерах с web-камерами.

Моя последняя надежда — Интернет всемогущий. Предложений миллион: гостиницы для собак, гостиницы для кошек, для тех и для других вместе, а также для иной живности.

Передержки исключила сразу. На памяти печальный опыт коллеги. У неё так бесследно исчез красавец — золотистый ретривер, отданный под честное слово всего лишь на неделю.

В «правильных» зоогостиницах с вами обязательно заключат договор. Там есть ветеринар и кинолог. Все постояльцы привиты — без справки никого на порог не пустят. В вольерах установлены web-камеры, работающие круглосуточно. Можно с телефона наблюдать за своими питомцами, лёжа на пляже.

Не так давно появившаяся услуга догситтеров, или, говоря по-русски, нянь для собак, обрадует многих. Няни готовы пожить у вас в квартире, пока вас нет, кормить, гулять и играть с питомцами. В общем, любой каприз за ваши деньги. Правда, этот посыл адресован людям с достатком выше среднего, судя по расценкам.

Печальный итог.

У меня достаток самый что ни на есть средний, но я готова сэкономить на себе. Моим малышам и так досталось. Разве можно объяснить Варежке, что её не бросили, а отдали мне вынужденно? А что чувствовал Жук, когда родственники его любимой первой хозяйки сразу после её смерти отвезли пса в усыпалку? Чудом он избежал гибели, попав в приют.

Продолжаю рыться в кипах объявлений и понимаю, что это изобилие пока не для нас. Как я смогу убедить своих зверушек, что оставляю их не в приютских клетках, а в просторных вольерах хорошей гостиницы? Мы же в ответе за тех, кого приручаем…

Может, года через два-три, когда они придут себя и восстановятся… А пока придётся сдать билет.

Звонок друга.

Беру телефон: «Я поживу у тебя — езжай. Но надо научиться отвечать за свои поступки. Так что это в последний раз».