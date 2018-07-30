Лето Москвы. Жители и гости столицы — о том, как меняется город

Наталья Михайловна и Светлана Алексеевна, пенсионерки

Парк «Музеон»

— Все замечательно, все для отдыха, для людей. Даже вспомнить нельзя, что тут было раньше! С нынешним сравнить нельзя совершенно. И для любого возраста: и для маленьких, и для взрослых, и для пожилых. А я вообще живу здесь рядом и бываю здесь 2−3 раза в неделю. Тут очень хорошо, можно сходить в Третьяковку, в Дом художника, потом здесь погулять. Можно прокатиться на катере — в общем, очень хорошо.

Если есть время на отдых, мы приходим сюда, здесь отдыхаем. Иногда кругом обходим. Мы активные пенсионерки, мы тут посещаем и художественные выставки, и музеи. Здесь хорошо, здесь замечательно. Однажды пошел дождь, и мы прошли в ЦДХ, и там была очень интересная выставка.

Влад, скейтбордист

Парк Горького

— Парк сейчас стали облагораживать. Атмосфера улучшилась, стало более «лампово». В принципе, парк Горького в сравнении с остальными более удачный. Здесь комфортно кататься на доске.

Анастасия и Евгений, молодые родители

Парк Коломенское

— Мы живем рядом и приходим гулять с ребёнком в Коломенское почти каждый день. Людей в будни дни совсем немного, все лавочки и кафе свободны. Но здесь очень мало развлечений, ни мероприятий, ни концертов, ничего нет.

Евгения

Парк Горького

— Дочка посоветовала сходить сюда, и мы с мужем решили съездить погулять, а живем мы в Подмосковье вообще. Здесь все так переменилось: убрали аттракционы, стало зелено, цветов столько красивых появилось. Фонтаны и музыка нам очень понравились, мороженое вкусное. Ждем вечера, думаю, все так преобразится!

Эмма, иностранка (Англия)

Парк «Музеон»

— Я в первый раз в этом парке, он прекрасный, великолепный и ошеломляющий. Он необычный: здесь выставка скульптор, а через несколько метров место для занятий спортом, а еще дальше дети купаются. Правда хорошо бы сделать больше крытых мест, где можно было бы скрыться от солнца.

Светлана с Кубани

Парк «Зарядье»

— Гуляли с дочерью по центру и пришли сюда. Для отдыха прекрасное место. Нам нравится все, такой зелёный массив в центре города построить надо постараться. Мы приехали с Кубани, город у нас маленький и масштабы парков не те.

Ирина, велосипедистка

Парк «Музеон»

— Здесь потрясающе, думаю, мы будет часто здесь бывать. Все очень изменилось и здесь стало гораздо лучше. То, что было несколько лет назад: палатки, аттракционы, вообще нам не нравилось, хоть и живем рядом сюда не ходили. А сейчас так здорово, посмотрите — все люди улыбаются.

Анна, молодая мама

Парк Горького

— Мы нечасто здесь бываем, мы живем в другом районе. Мы очень любим Воронцовский парк, в последние несколько лет там проводят реконструкции, там стало тише, появились новые игровые площадки для детишек. Здесь тоже очень здорово, в будни народа не очень много, мы гуляем с утра, но еще и половины не обошли.

Омар и Джордж, студенты из Африки

Парк «Зарядье»

— В «Зарядье» нам очень понравилось — парк очень красивый, здесь довольно атмосферно и люди добрые и очень приветливые.

У нас парки не особо крутые, туда приходишь только тогда, когда тебе совсем нечего делать. А сюда приятно приходить в любое время.

Расима и Гуля

Парк Горького

— Три года назад многое перестраивалось, и сейчас парк довольно красивый.

За последние годы парк стал парком: сюда можно прийти отдохнуть от городской суеты, насладиться не только тем, что находишься вдали от шума, но еще и красотой. Здесь стало очень красиво. Парковый дизайн просто великолепен — все продумано и сделано со вкусом. Идешь и думаешь: «Как красиво!».

Если сравнить парк с 2010-ым годом, то это совершенно другой парк. Был старый парк советских времен, с советским дизайном, который никак не вписывался в современную Москву. Все напоминало что-то устаревшее, какую-то разруху.

Кстати, другие европейские парки — в Париже, в Зальцбурге, в Австрии — они отличаются тем, что там все геометрически точно выстроено, высажено. В Петербурге то же самое, парки европейского образца. А Парк Горького в этом плане отличается — он очень живой!

Алексей, велолюбитель

Парк «Музеон»

— Часто здесь бываю, катаюсь. Раньше здесь не было велодорожек, сейчас все стало удобнее.

Надежда Алексеевна

Парк Коломенское

— В Коломенском я бываю часто. Здесь нравится и сад, и аллейки, и все тут прекрасно. Мне кажется, тут намного лучше, чем в других парках — все чисто, уютно, красиво, хорошо. Очень приятно прогуляться с утра, такой пейзаж радует глаз.

Пабло (Австралия)

Парк Горького

— В Россию приезжаю в седьмой раз. Русские парки прекрасны. Я люблю Парк Горького и прихожу сюда каждый раз, как приезжаю в Россию, потому что мне кажется это место красивым. Здесь мне нравится все. Этот парк отличается от австралийских, потому что тут есть на что посмотреть — рестораны, игровые площадки для детей, везде зелень. Сам парк очень большой. Я не знаю, что еще нужно изменить в Парке Горького, ведь это действительно хорошее место.

Александра

Парк «Музеон»

— С точки зрения work-life balance это классное место. Очень красивый ландшафтный дизайн, здесь есть различные территории: и для детишек, и для взрослых. Это главный плюс этого места — оно для всех. Я не была ни в одном европейском парке, у которого было то же самое назначение, то есть там парки находятся вокруг объектов культурного наследия. А просто парк для того, чтобы гулять, я не встречала. В других городах России, за исключением Петербурга, наверное, таких парков нет. Там нет такой масштабности, там нет таких ландшафтов, но там и потребитель совсем другой.

Сергей из Петрозаводска

Парк «Зарядье»

— Это интересное пространство, в котором хочется гулять, находиться. Конечно, я думаю, здесь не все достроено и доделано, но уже впечатляет. И место выбрано удачное. Можно побольше зелени добавить. На самом холме, когда наконец-то забираешься туда, видишь скульптуру — тюльпан.

Источник: Агентство «Москва»

Никита

ВДНХ