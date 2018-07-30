Звезду Трампа на Аллее Славы охраняют «русские солдаты»

Двое мужчин одеты в форму советских солдат. Третий стоит в малиновом фраке и с цилиндром на голове, в руках он держит табличку с надписью «Трамп —2020» — действующий американский лидер выдвинул свою кандидатуру на следующие президентские выборы в США.

Запись длится всего 10 секунд, в течение которых неизвестные просто стоят рядом со звездой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-dy26HE28Gc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео было опубликовано 25 июля после того, как вандал разрушил звезду киркой.