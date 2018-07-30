Звезду Трампа на Аллее Славы охраняют «русские солдаты»
В Сети появилось видео, на котором три человека с флагом России в руках стоят около звезды президента США Трампа на Аллее Славы в Голливуде.
В Сети появилось видео, на котором три человека с флагом России в руках стоят около звезды президента США Трампа на Аллее Славы в Голливуде.
Двое мужчин одеты в форму советских солдат. Третий стоит в малиновом фраке и с цилиндром на голове, в руках он держит табличку с надписью «Трамп —2020» — действующий американский лидер выдвинул свою кандидатуру на следующие президентские выборы в США.
Запись длится всего 10 секунд, в течение которых неизвестные просто стоят рядом со звездой.
Видео было опубликовано 25 июля после того, как вандал разрушил звезду киркой.
Памятный знак с именем Трампа был установлен на Аллее Славы около кинотеатра Dolby в 2007 году. Будущего президента наградили за работу ведущим на его телешоу «Ученик».