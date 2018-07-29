Хабаровская школа-интернат попала в число лучших в России

Хабаровскую школу-интернат № 2 признали одним из лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья по итогам Всероссийского смотра-конкурса «Гордость отечественного образования». Всего в конкурсе приняли участие более 8 тысяч образовательных организаций со всей страны.

— Конкурс проходил в нескольких номинациях. И победители определялись на основе комплексного анализа. Нам необходимо было создать на конкурсной интернет-площадке свой электронный ресурс, куда на протяжении нескольких месяцев нужно было выкладывать информацию о своем учреждении. Различные новости, сведения и историю так, чтобы это было интересно и понятно обычным пользователям, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель КГБОУ ШИ 2 Марина Веселовская.

В наполнении и создании контента участвовали как сами педагоги, так и воспитанники школы-интерната. Цель же конкурса заключалась в обобщении и распространении опыта работы учреждений, популяризации инновационных подходов в образовательной деятельности.

— В подобном конкурсе мы участвовали впервые. Мероприятие не предполагала никаких материальных поощрений, нам просто присвоили звание лауреата-победителя в номинации «50 лучших учреждений России для детей с ограниченными возможностями здоровья». Но мы доказали прежде всего себе, что можем и достойны быть лучшими, — добавила Марина Веселовская.