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09:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская школа-интернат попала в число лучших в России

В конкурсе «Гордость отечественного образования» участвовали более 8 тыс организаций.

Хабаровскую школу-интернат № 2 признали одним из лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья по итогам Всероссийского смотра-конкурса «Гордость отечественного образования». Всего в конкурсе приняли участие более 8 тысяч образовательных организаций со всей страны.

 — Конкурс проходил в нескольких номинациях. И победители определялись на основе комплексного анализа. Нам необходимо было создать на конкурсной интернет-площадке свой электронный ресурс, куда на протяжении нескольких месяцев нужно было выкладывать информацию о своем учреждении. Различные новости, сведения и историю так, чтобы это было интересно и понятно обычным пользователям, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель КГБОУ ШИ 2 Марина Веселовская.

В наполнении и создании контента участвовали как сами педагоги, так и воспитанники школы-интерната. Цель же конкурса заключалась в обобщении и распространении опыта работы учреждений, популяризации инновационных подходов в образовательной деятельности.

 — В подобном конкурсе мы участвовали впервые. Мероприятие не предполагала никаких материальных поощрений, нам просто присвоили звание лауреата-победителя в номинации «50 лучших учреждений России для детей с ограниченными возможностями здоровья». Но мы доказали прежде всего себе, что можем и достойны быть лучшими, — добавила Марина Веселовская.

На данный момент в Школе-интернате 150 детей с нарушением зрения. Для обучения таких детей созданы специальные внешние и внутренние условия, среда, с ними работают специально обученные учителя высокого класса.

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