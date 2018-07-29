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08:39 (мск), источник: VLADNEWS

Приморских детей обследовали ведущие кардиохирурги ДФО

Пятеро ребят из 40 направлены на операции в Хабаровск.

40 маленьких жителей Находки, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, проконсультировали ведущие специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АПК.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, предварительно педиатры города отобрали из своих пациентов тех, для кого консультации специалистов федерального уровня имеют наибольшее значение это дети с врожденными пороками сердца, функциональными шумами и нарушениями ритма сердца.

По результатам работы в Находке специалисты Центра сердечно-сосудистой хирургии направили пятерых пациентов на оперативное лечение в Хабаровск, остальные, с учетом рекомендаций, остаются под динамическим наблюдением врачей по месту жительства. Экстренных или запущенных случаев болезни не выявлено.

«На прием они приходили уже с результатами предварительного обследования и копиями медицинских документов. Наш врач детский кардиолог, врач ультразвуковой диагностики Елена Югай, помогавшая во время приема выездной бригаде коллег, получила дополнительные знания, необходимые в повседневной работе», сообщил главный врач Находки Владимир Якушин.

Отметим, Центр сердечно-сосудистой хирургии был открыт в Хабаровске в 2010 году. Это одна из федеральных клиник, построенная в соответствии с Постановлением Правительства РФ для того, чтобы высокие медицинские технологии были доступны жителям каждого региона страны. Сегодня здесь проводятся сотни высокотехнологичных сложных операций. Специалисты центра ежегодно формирует выездные бригады врачей для практической помощи коллегам на местах. Они выявляют пациентов, нуждающихся в операциях на сердце и сосудах, а также информируют о возможностях лечения в ведущих клиниках страны. Дети, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, получают направление для специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в условиях центра.

Отметим, на встрече 4 июля в Кремле президент России Владимир Путин и глава Приморья Андрей Тарасенко обсудили приоритетные направления социально-экономического развития региона. По словам руководителя края, одна из важнейших задач работа по повышению качества здравоохранения.

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