Приморских детей обследовали ведущие кардиохирурги ДФО

40 маленьких жителей Находки, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, проконсультировали ведущие специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АПК.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, предварительно педиатры города отобрали из своих пациентов тех, для кого консультации специалистов федерального уровня имеют наибольшее значение это дети с врожденными пороками сердца, функциональными шумами и нарушениями ритма сердца.

По результатам работы в Находке специалисты Центра сердечно-сосудистой хирургии направили пятерых пациентов на оперативное лечение в Хабаровск, остальные, с учетом рекомендаций, остаются под динамическим наблюдением врачей по месту жительства. Экстренных или запущенных случаев болезни не выявлено.

«На прием они приходили уже с результатами предварительного обследования и копиями медицинских документов. Наш врач детский кардиолог, врач ультразвуковой диагностики Елена Югай, помогавшая во время приема выездной бригаде коллег, получила дополнительные знания, необходимые в повседневной работе», сообщил главный врач Находки Владимир Якушин.

Отметим, Центр сердечно-сосудистой хирургии был открыт в Хабаровске в 2010 году. Это одна из федеральных клиник, построенная в соответствии с Постановлением Правительства РФ для того, чтобы высокие медицинские технологии были доступны жителям каждого региона страны. Сегодня здесь проводятся сотни высокотехнологичных сложных операций. Специалисты центра ежегодно формирует выездные бригады врачей для практической помощи коллегам на местах. Они выявляют пациентов, нуждающихся в операциях на сердце и сосудах, а также информируют о возможностях лечения в ведущих клиниках страны. Дети, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, получают направление для специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в условиях центра.