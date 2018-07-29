Хабаровчане вновь станцуют «Победный вальс»

1 августа в Хабаровске начинаются репетиции патриотической танцевальной акции «Победный вальс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Акция посвящена окончанию Второй мировой войны. В Хабаровске она пройдет уже в шестой раз.

— По традиции, танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, закружатся в вальсе на площади «Город воинской славы» 2 сентября. Сейчас начался набор участников флешмоба, — сообщили агентству в городском центре патриотического воспитания.

Репетиции будут проходить бесплатно каждую неделю в течение всего августа. По средам и пятницам — на площади «Город воинской славы» с 18:30. Во вторник и четверг подготовка к акции будет проводиться в военно-патриотическом клубе «Данко» по адресу: ул. Кочнева, 1а с 17:00.