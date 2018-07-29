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09:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец исполнит гимн Универсиады, написанный Максимом Фадеевым

Сибиряк выиграл конкурс от знаменитого продюсера.

Красноярец Даниил Желянин исполнит гимн Универсиады-2019, который напишет для всемирных Игр Максим Фадеев.

Напомним, 20-летний парень участвовал в конкурсе вокалистов. Люди голосовали за понравившихся певцов на странице Фадеева в «Инстаграм». В итоге победила команда из восьми человек, в состав которой вошёл красноярец.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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