ХК «Ермак» проведет открытую тренировку для болельщиков

Ангарский хоккейный клуб «Ермак», который продолжает подготовку к новому сезону, решил познакомить своих болельщиков с обновленной командой поближе. Ведь в составе «Ермака» в это межсезонье немало новичков. Руководство «оранжевых» приглашает фанатов на открытую тренировку, которая состоится 29 июля в 11.00.

— Тренировка состоится на малой арене «Ермак». Во время занятия запланирована двусторонняя игра команды, — сообщили в пресс-службе «Ермака».

Ну, а 7 августа, на большой арене, ангарская дружина проведет первую товарищескую игру в это межсезонье. В гости к «оранжевым» пожалует красноярский «Сокол». Начало в 19−00, вход свободный.