ХК «Ермак» проведет открытую тренировку для болельщиков
Во время занятия хоккеисты сыграют двусторонний матч.
Во время занятия хоккеисты сыграют двусторонний матч.
Ангарский хоккейный клуб «Ермак», который продолжает подготовку к новому сезону, решил познакомить своих болельщиков с обновленной командой поближе. Ведь в составе «Ермака» в это межсезонье немало новичков. Руководство «оранжевых» приглашает фанатов на открытую тренировку, которая состоится 29 июля в 11.00.
— Тренировка состоится на малой арене «Ермак». Во время занятия запланирована двусторонняя игра команды, — сообщили в
Ну, а 7 августа, на большой арене, ангарская дружина проведет первую товарищескую игру в это межсезонье. В гости к «оранжевым» пожалует красноярский «Сокол». Начало в 19−00, вход свободный.
Кстати, уже стал известен календарь игр нового сезона Высшей хоккейной лиги. Свой первый матч «Ермак» проведет в Ангарске. 6 сентября соперником нашей команды станет новичок ВХЛ ХК «Тамбов».