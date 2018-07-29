День ВМФ празднуют во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

По традиции, морской парад и военно-спортивный праздник прошли в акватории Амурского залива. Участие в мероприятиях приняли глава края Андрей Тарасенко, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, начальник штаба Военно-восточного округа Александр Чайко.

Задействовано почти 40 кораблей, катеров и подводных лодок, около 1,5 тысячи военнослужащих и более 20 единиц военной техники береговых войск.

Традиционный парадный строй возглавил флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг». За ним — большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эскадренный миноносец «Быстрый», госпитальное судно «Иртыш», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» из Севастополя, пограничный корабль «Командор». Замкнула парадный строй подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».

Глава края Андрей Тарасенко поприветствовал гостей праздника, отметив, что это особенный день для края, в котором расположена база легендарного Тихоокеанского флота.

«Поздравляю вас с праздником! Ветеранам желаю здоровья, а морякам-тихоокеанцам — достойно выполнять свой долг и укреплять обороноспособность страны. Пусть на берегу вас всегда встречают родные и близкие. Мы верим в тех, кто сегодня несет боевую вахту под гордым Андреевским флагом», — отметил руководитель региона, пожелав собравшимся семь футов под килем.

Зрелищная часть праздничной программы началась с театрально-танцевальной постановки «Военные моряки российского флота высаживаются в бухте Золотой рог». Гостям представили исторические зарисовки основания и заселения Приморского края, хроники ключевых событий в жизни региона.

На сцене также выступили коллективы драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона, а также участники движения «Юнармия» и детские патриотические клубы Владивостока и Приморского края.

Помимо этого, зрители увидели военно-историческую реконструкцию «История Владивостока — история Военно-морского флота России». По сценарию малые противолодочные корабли нашли и уничтожили обнаруженную подводную лодку условного противника. Еще одна реконструкция — захват подлодки условного противника спецназом ТОФ и высадка морского десанта при огневой поддержке с корвета «Совершенный».

Впервые участие в празднике принял танк «Шерман», восстановленный сотрудниками заводов «Аскольд» и «Прогресс».

А в 22 часа владивостокцев и гостей столицы Приморья ждет праздничный салют. Для производства салюта в Амурском заливе между парадным строем кораблей Тихоокеанского флота и береговой чертой по уже отработанной ранее схеме, будут поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85. Они будут использованы для выстрелов салютных боеприпасов на высоту до 600 метров. Для создания оптимальной цветовой гаммы залпов планируется использование порядка 10 видов специальных осветительных боеприпасов.

В общей сложности в ночное небо Владивостока в 22 часа будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра.