Родителей Приморья предупредили об опасной инфекции

Источник: AP 2018

Ротавирус — это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта (диарея) и протекает с температурной реакцией, покрасневшим горлом, кашлем, насморком. Чаще всего болеют дети в возрасте трёх-пяти лет из-за плохо помытых овощей, фруктов, ягоды с грядки и купания в непроверенных водоемах.

По словам врача-инфекциониста детской владивостокской поликлиники № 3 Светланы Войтенко, ротавирус занимает второе место в мире по распространению после острых респираторных инфекций. Большинство заболевших — дети первых лет жизни, взрослые болеют в 10 раз реже. Последние могут подхватить заболевание при уходе за больным ребенком, реже — из внешнего источника.

Подцепить опасную инфекцию можно при купании в водоёмах, употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. Отличить ротавирусную инфекцию от отравления в домашних условиях бывает весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью.

«Если ребенок все-таки заболел, следует ограничить контакт с другими детьми и не посещать по возможности общественные места, чтобы не стать источником инфекции. Лечение — это, в первую очередь, соблюдение строгой диеты для нормализации пищеварения, также назначаются противовирусные препараты, абсорбенты, проводятся клинические исследования и симптоматическая регидратация, или, проще говоря, используются глюкозо-солевые растворы для восстановления водного баланса в организме.

Для того, чтобы предотвратить заражение врачи рекомендуют тщательно следить за личной гигиеной, мыть руки как можно чаще, а также исключить непроверенные источники купания.