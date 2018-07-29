В Хабаровском крае спасатели нашли заблудившегося грибника целым и невредимым

Грибника, заблудившегося 27 июля в районе поселка Сикачи-Алян, нашли целым и невредимым. Мужчина сам по сотовому телефону вызвал спасателей в 13:58, а в вечером того же дня его уже нашли.

— За помощью обратился гражданин 1959 года рождения. На его поиски отправились пять спасателей на автомобиле. Когда грибника нашли, в медицинской помощи он не нуждался, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.