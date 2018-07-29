Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подробности убийства телеведущего напугали Россию
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
За что бьют в Турции российских туристов
Акиньшина и Шнуров публично флиртуют в Instagram
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
"Будет завтра": Кличко о делах в затопленном Киеве
Николь Шерзингер заметно поправилась
София Ротару вышла на сцену в нелепом балахоне
Экс-жену Джигарханяна будут судить: подробности
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае спасатели нашли заблудившегося грибника целым и невредимым

Поиски мужчины заняли 16 часов.

Грибника, заблудившегося 27 июля в районе поселка Сикачи-Алян, нашли целым и невредимым. Мужчина сам по сотовому телефону вызвал спасателей в 13:58, а в вечером того же дня его уже нашли.

— За помощью обратился гражданин 1959 года рождения. На его поиски отправились пять спасателей на автомобиле. Когда грибника нашли, в медицинской помощи он не нуждался, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают правила поведения в лесу. Как минимум, нужно продумать маршрут и сообщить о нем друзьям и родственникам. Отдыхающим настоятельно рекомендуют не отправляться в незнакомые места без проводника, а также заранее уточнять прогноз погоды на даты похода в лес. Если синоптики обещаю, дождь, туман или сильный ветер, то лучше остаться дома. В плохих погодных условиях человеку легче заблудиться, а спасателям тяжелее искать пострадавшего.

Все новости региона
 Проклятие Park Live: В Москве отменили первый российский концерт Gorillaz
Путин - сборной России: Вы дали людям возможность гордиться своей страной
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Девять полицейских пострадали при погоне под Иркутском
40 человек убиты в мексиканском штате за два дня
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Терешкова навестила Кобзона в больнице
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь