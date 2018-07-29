В Хабаровском крае спасатели нашли заблудившегося грибника целым и невредимым
Поиски мужчины заняли 16 часов.
Поиски мужчины заняли 16 часов.
Грибника, заблудившегося 27 июля в районе поселка
— За помощью обратился гражданин 1959 года рождения. На его поиски отправились пять спасателей на автомобиле. Когда грибника нашли, в медицинской помощи он не нуждался, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают правила поведения в лесу. Как минимум, нужно продумать маршрут и сообщить о нем друзьям и родственникам. Отдыхающим настоятельно рекомендуют не отправляться в незнакомые места без проводника, а также заранее уточнять прогноз погоды на даты похода в лес. Если синоптики обещаю, дождь, туман или сильный ветер, то лучше остаться дома. В плохих погодных условиях человеку легче заблудиться, а спасателям тяжелее искать пострадавшего.