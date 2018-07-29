«Арена Омск» рушится на глазах у омичей — СОЦСЕТИ
Пользователи делятся фотографиями собственных наблюдений.
Пользователи делятся фотографиями собственных наблюдений.
Вчера вечером, 28 июля, в одном из омских пабликов жители анонимно поделились фотографией большой трещины в стене «Арены Омск». Портал Om1.ru уже писал о том, что для «ястребов» сейчас ищут новое место. Однако состоится переезд «Авангарда» или нет, станет ясно лишь через пару недель.
Комментаторы отмечают, что трещина могла появиться уже давно, но