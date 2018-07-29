«Арена Омск» рушится на глазах у омичей — СОЦСЕТИ

Вчера вечером, 28 июля, в одном из омских пабликов жители анонимно поделились фотографией большой трещины в стене «Арены Омск». Портал Om1.ru уже писал о том, что для «ястребов» сейчас ищут новое место. Однако состоится переезд «Авангарда» или нет, станет ясно лишь через пару недель.

Комментаторы отмечают, что трещина могла появиться уже давно, но экс-руководители клуба якобы скрывали эту информацию. Кроме того, пользователи предположили, что стена рушится из-за того, что «Арена Омск» была построена на болоте и песке. По словам других подписчиков, нарушения были давно и все они тщательно скрывались.