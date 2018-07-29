В Башкирию придут дожди и похолодает
Сегодня в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, сообщает Башгидромет.
Сегодня в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, сообщает Башгидромет.
В отдельных районах Башкирии синоптики прогнозируют ливни, грозы. В южных районах республики без осадков.
Ветер северный,
Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов, по югу Башкирии до 31.
30 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, в отдельных районах ливни, грозы.
Ветер восточный,
Температура воздуха ночью — 10−15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20−25 градусов. По югу до 30 градусов.
31 июля синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный,
Температура воздуха ночью — от 9 до 14 градусов, днем — 22−27.