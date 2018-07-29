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09:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирию придут дожди и похолодает

Сегодня в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, сообщает Башгидромет.

В отдельных районах Башкирии синоптики прогнозируют ливни, грозы. В южных районах республики без осадков.

Ветер северный, северо-западный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов, по югу Башкирии до 31.

30 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, в отдельных районах ливни, грозы.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 10−15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20−25 градусов. По югу до 30 градусов.

31 июля синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от 9 до 14 градусов, днем — 22−27.

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