В Башкирию придут дожди и похолодает

В отдельных районах Башкирии синоптики прогнозируют ливни, грозы. В южных районах республики без осадков.

Ветер северный, северо-западный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов, по югу Башкирии до 31.

30 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, в отдельных районах ливни, грозы.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 10−15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20−25 градусов. По югу до 30 градусов.

31 июля синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывы до сильного.