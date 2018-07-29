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08:08 (мск), источник: BFM.ru

Готовь лыжи летом. Россияне уже бронируют новогодние туры

Интерес к раннему бронированию растет с каждым годом. Сколько можно сэкономить на отдыхе, позаботившись о нем заранее, и какие направления выбирают туристы?

Источник: Reuters

Туроператоры сообщили о росте популярности раннего бронирования новогодних туров у россиян. В этом году продажи начались даже раньше, чем в прошлом. Пик бронирования ожидается в сентябре.

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Отдых на новогодние каникулы планировать даже проще, чем очередной оплачиваемый отпуск. Это ежегодные гарантированные каждому россиянину восемь-девять дней безделья примерно в одни и те же даты, которые еще и совпадают со школьными каникулами.

О бронировании авиабилетов, отелей или организованных туров россияне все чаще задумываются заранее. Особенно это заметно в сегменте семейного отдыха, говорит директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Раннее бронирование на новогодние каникулы открылось совершенно недавно. Можно сказать, что в этом году эти ранние программы были открыты гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Вести статистику и сравнивать с предыдущими отрезками сейчас не совсем, наверное, корректно, но в целом чем раньше покупаешь билет либо готовый тур, тем больше будет экономия».

В зависимости от страны, продолжительности, даты вылета и условий проживания среднестатистическая экономия — 20−22%. Она достигается теми скидками, которые отельеры дают операторам, и стоимостью билетов.
Игорь Блинов
директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru

По словам Игоря Блинова, сейчас средний ценовой сегмент новогоднего тура — 50 тысяч рублей на двоих. Основную долю перевозок зимой, более 75%, осуществляют именно регулярными рейсами. В этом отличие новогодних турпрограмм от летних. Авиакомпании уже начали продажу кресел в самолетах на зиму, и их можно купить по более комфортной цене, чем в ноябре-декабре. Экономия составляет до 40% от поездки.

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Кроме того, авиакомпании готовятся повышать стоимость авиабилетов из-за скачка цен на топливо на 20%. То есть топливный сбор скоро подрастет, и это еще один аргумент в пользу раннего бронирования.

Но даже те, кто не гонится за экономией, предпочитают купить зимний отдых летом: так больше шансов найти хорошие номера в среднем ценовом сегменте, а при покупке туров впритык выбор остается куда более скудный — либо дешевые номера в не самых лучших отелях, либо люксы и суперлюксы в пятизвездочных, и то если повезет.

Какие направления выбирают россияне на следующий Новый год, рассказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

В тренде на раннем бронировании пока остаются наиболее популярные направления. В первую очередь, арабские страны, Таиланд и, конечно, горнолыжные курорты. Лидера два — Австрия и Италия. К ним присоединяются Швейцария с Францией.

«Но сейчас идет бронирование именно популярных отелей, которые, как правило, быстро продают самый доступный номерной фонд, и затем остаются номера только более дорогого сегмента, на них уже нет такого активного спроса».

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Австрия принимает до 40% российских любителей горнолыжного отдыха, Италия — около 30%. Пока тур туда на двоих стоит от 80 тысяч рублей. Популярны Швейцария и Франция, а также Грузия. Туристы уже с трудом находят свободные номера на горнолыжном курорте Гудаури. Бюджетная заграница Андорра стоит примерно как Сочи. Популярен и болгарский Банско: тур можно приобрести всего за 30 тысяч рублей на двоих.

Россияне уже третий год подряд входят в число туристов, выбирающих для поездок постновогодние даты. Высокий спрос на 5, 6 и 7 января, которые раньше были возвратными днями.

Еще одна особенность этого сезона раннего бронирования — варианты оплаты. Принимающие компании, отельеры с пониманием отнеслись к ситуации в российском туризме и кризису доверия к туроператорам, который вызвала фактическая приостановка деятельности «Натали Турс». Отельеры дали туристам возможность вносить минимальную предоплату, чтобы можно было отменить бронь или оплатить ее ближе к дате выезда.

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